كورونا : خَرَّجْ ساقْ تُغْرُقْ ساقْ

يوميات الحجر الصحي الشامل -اليوم السابع من الشوط الثالث -الأحد 26 أفريل 2020
الى الفريق الطبي الذي جسد تضامن تونس مع المصابين وشرف جاليتنا في ايطاليا
عودة البعثة الطبية التونسي من ايطاليا
انهت صباح أمس السبت 25 أفريل البعثة الصحية التونسية مهمتها في ايطاليا والتي تواصلت أسبوعين من العمل في مدينة بريسيا في مقاطعة اللومبارديا الايطالية وهي من أكثر المناطق تضررا بالكوفيد 19 . وقد تكون من فريق طبي عسكري متعدد الاختصاصات ذات العلاقة بالوباء . وجاء قرار ارسال البعثة على اثر المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس قيس سعيد والرئيس الايطالي سارجيو مارتيلا في أواخر شهر مارس المنقضي. وقد عاد جميع أعضاء الوفد بعد اجرائهم للتحاليل الضروية والتي أظهرت أن جميعهم معافى ولكن رغم ذلك فأنهم دخلوا فور عودتهم الى تونس مرحلة الحجر الصحي الاجباري. وقد كان لهذه البادرة صدى ايجابي في الأوساط السياسية الايطالية علما وأن الفريق التونسي كان من 12 طبي قدموا من بلدان مختلفة مثل الصين وكوبا وروسيا هبوا كلهم في اطار حملة تضامن دولية لمساعدة الطواقم الطبية الايطالية حيث كانت ايطاليا البلد الثاني الذي انتشر فيها وباء الكورونا منذ النصف الثاني من شهر فيفري الماضي . وقد وجه وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو شكره الى 12 دولة ساعدت ايطاليا في حربها على كورونا من بينها تونس وشدد بخصوص الاطار الطبي التونسي ان هذا الفريق ابهره حيث كان يعمل ليلا نهارا دون توقف وكانوا يخضعون للراحة لساعات قليلة فقط اين تمكنوا من السيطرة على الوباء نسبيا
كما أنه كان لهذه المشاركة الرسمية عبر الفريق الطبي العسكري صداها الطيب في اوساط الجالية التونسية التي تعمل في ايطاليا منذ عقود وتساهم في اقتصاد ايطاليا في جميع المجالات ومنها الطب. وقد انتبهنا الى تدوينة نشرها أمس على صفحته بالفاس بوك الدكتور التونسي عادل شهيدة الطبيب المختص في التبنيج والذي تدخل خلال المدة الفارطة في عدة اذاعات وكذلك على قناة الحوار التونسي ليطلع التونسيين على التجربة التي يعيشها ضمن عمله في ايطاليا في مواجهة الكورونا. زمن أهم ما جاء في تدوينته » بالنسبة لي كطبيب تونسي مختص في التبنيح أشتغل في ايطاليا منذ أكثر من عشريتين تابعت عبر الأخبار وصفحات التواصل الاجتماعي خبر قدوم الوفد الطبي ورأيت في هذه المبادرة شكلا متميزا اللتضامن بين شعبين تربط بينهما علاقات عريقة وتاريخ مشترك يمتد على قرون عديدة…واني أعتقد أن هذا العمل سيساهم في تدعيم الجسر الثقافي بين بلدينا وتوثيق التعاون بين الحكومتين وخاصة تبادل التجارب وتجسيد مظاهر التضامن في هذه الظروف الدقيقة تمر بها الانسانية قاطبة …واني أجزم بتقدير الجانب الايطالي للكفاءة التونسية في المجال الطبي حيث تم ارساله في مدينة بريسي وهي من المدن الأكثر تضررا. وهذا ألمر ليس بالغريب بالنسبة لي فانا بدوري مدين في تكويني الى مصلحة الانعاش والتبنيج في المستشفى الجامعي العسكري الذي كان يشرف علية حينئذ الأستاذ محمد علوش والذي يشرف عليه حاليا صديقي الأستذ مصطفي الفرجاني. وفي الختام أشكر سفيرنا في روما سعدة السفير معز السيناوي وكافة أعضاء البعثة الديبلوماسية. عاشت تونس-عاشت ايطاليا. »
رفض ايواء القادمين من جربة في بعض الولايات : خرج ساق تغرق ساق
بعد أن اتجهت مسالة العالقين بجربة من أصيلي مختلف جهات الجمهورية الى الانفراج حيث تكاثفت الجهود الى ايجاد حلول تقضي بإرسال البعض منهم الى التوجه الى ولاياتهم الأصلية مع الالتزام بقضاء مدة الحجر الصحي بمراكز مخصصة لذلك كما تم توجيه مالكي السيارات الى قضاء فترة الحجر الصحي الاجباري في نزل في الجزيرة على أن يغادروا الجزيرة بعد المدة الضرورية الا أن الأمر شهدا تعقيدا ليس في جربة وإنما في احدى المراكز التي تم توجيه العلقين اليها في ولاية جندوبة. فقد فقد شهدت قرية بني مطير حالة من الفوضى والغليان بسبب رفض الأهالي قبول العائدين من جربة وإيوائهم في مبيت بني مطير وذلك بسبب وجود متساكنين وعائلات تسكن بالمبيت منذ مدة لأسباب مختلفة وخوفهم من العدوى نظرا لإنعام الإجراءات الصحية الملائمة … وكان المطلب الاساسي لسكان قسم من المبيت هو نقل العائدين من جربة الى النزل الموجود في مكان قريب وهو نزل تتوفر فيه شروط الحجر الصحي. ومن المؤسف أن يتخذ التعبير عن هذا الاحتجاج على القرار اشكالا مختلفة تراوحت بين اشعال العجلات المطاطية بساحة القرية ومحاولة اقتحام المركز والمطالبة برحيل المقيمين وكانت السلطات الجهوية والمحلية بكل من عين دراهم وفرنانة قد قامت ليلة أمس السبت بإيواء 44 شخصا وفدوا من جربة وأخضعتهم للحجر الصحي الالزامي، 18 منهم بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم و26 اخرين بمركز التخييم والاصطياف ببني مطير . وكان الناطق الرسمي باسم خلية الازمة الصحية بجندوبة منير الريابي قد اكد صباح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلو الذين تم ايوائهم بمركز التخييم من إصابات الفيروس حسب الفحوصات الطبية التي اخضعوا لها قبل ايوائهم. أملنا أن يتم التوفق الى حل هذه المشكلة بما يمكن من تطبيق الاتفاق الحاصل قبل مغادرة العالقين للجزيرة والقاضي بالتزامهم بالبقاء مدة 14 يوما في الحجر الصحي الالزامي
ما هي حقيقة « التسريبات المؤكدة « حول تعيين مستشارين من النهضة في رئاسة الحكومة؟
اشتعلت عديد المواقع والصحف الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كامل سهرة أمس السبت واليوم الأحد حول خبر لم يصدر في شكل بلاغ رسمي عن رئاسة الحكومة ولكن وفق تسمية جديدة ظهرت في صحافة زمن الكورونا وهو ما يعرف ب « تسريبات مؤكدة » ومفادها تعيين رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة عماد الحمامي وزيرا مستشارا لدى رئاسة الحكومة كما عيّن الفخفاخ القيادي بالنهضة أسامة بن سالم وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة وذلك في اطار توافقات بين مكونات الائتلاف الحكومي منذ المصادقة على الحكومة
ومادام الخبر لم يصدر في شكل رسمي فان عدم قيام الجهة المعنية بالخبر بتكذيبة أو نفيه يجعل كل الامكانيات واردة خاصة أن مثل هذه الممارسات عادت الى البروز في الآونة الأخيرة ومن أهم تجلياتها الاقالة/الترقية التي عرفها السيد شكري حمودة الذي برز نجمه في الاعلام كأحد قادة مواجهة الكورونا ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تأكد نزوع حركة النهضة الى اكتساب مواقع والتمكن من مفاصل الدولة ومن الوظائف العليا. فرغم التوضيح الغير مقنع الذي قدمه السيد وزير الصحة على أمواج اذاعة موزاييك بخصوص السيد محمد الشاوش الذي أخذ مكان السيد شكري حمودة حيث ذكر ان الهجوم على المسؤول الجديد ارتكز على معلومات وردت في حسابه على الفايسبوك وان هذا الحساب تمت قرصنته منذ مدة . واعتبر السيد الوزير اجابة الموظف كافية في حين أن كل المعلومات المتداولة تؤكد مرجعياته المتشددة والعنيفة وهي تمتد على سنوات متتالية ولم تتوقف حتى الأيام الأخيرة التي سبقت تعيينه في المنصب الجديد. فهذا التوجس من سعي حركة النهضة الى التمكن من الوظائف العليا في الدولة يتأكد في كل مناسبة خاصة عندما تترك الدوائر المعنية في الحكومة الفرصة لانتشار الشائعات التي تصبح في مدة وجيزة « نسريبات مؤكدة ». ان ذهاب البعض الى تبرير هذه التسميات باعتبارها ضمن التوافقات التي أدت الى تصويت حركة النهضة على الحكومة هي مبعث للتساؤل خاصة وأن الشخصين ذي العلاقة بالتعيين في صورة تأكده سيكون أحدهما في منصب وزير والثاني في رتبة كانب دولة وهذا الأمر يعد طعنا في الصيغة التي قدمت بها الحكومة الى الشعب والتصويت عليها. لقد تم الاعلان أن الحكومة ستكون محدودة العدد ولن تضم كتاب دولة . كما أن التساؤل يشمل الاضافات التي يمكن للشخصين المذكورين في مجال مكافحة الكروونا بل بالعكس يبدو صحيحا. فنحن أمام محاولة لاستثمار اهتمام الناس بالوباء لتمرير قرار لا يستسيغه الرأي العام ولكن يدخل في الحقيقة في اطار تجسيد اتفاق غير معلن ابتزت بواسطته حركة النهضة الإخوانية رئيس الحكومة في الدقائق الأخيرة وقايضت موافقتها سويعات قبل عرض الحكومة على التصويت أمام البرلمان. ومهما يكن من أمر وبما أن المسألة لم يتم تأكيدها بعد في شكل بلاغ رسمي نعتقد أن رب ضارة نافعة حتى تستفيد رئاسة الحكومة من الانتقادات و من التساؤلات التي طرحت خلال نهاية الأسبوع بخصوص هذا الموضوع
ونحن على ثقة أن الرسالة قد وصلت الى السيد رئيس الحكومة وأنه لن يجازف بالخضوع لابتزاز أي طرف سياسي خاصة لأن ذلك قد يبعثر الأوراق في وقت نحن في أشد الحاجة الى دعم الوحدة الوطنية بعد حصول اجماع أغلب القوى -وهو أمر قلما يحدث في الديمقراطيات- حول الخطة الحكومية لمواجهة الكورونا. نرجو أن يقع التريث في الأمر وتركه للمعالجة الرصينة والعقلانية اثر انتهاء المواجهة مع الكورونة. فحاجة السيد رئيس الحكومة في الوقت الراهن متأكدة وملحة الى خبرات أهل الطب والعلم والمعرفة لخدمة صحة مواطني الدولة أكثر من حاجته الى استشارة مشكوك في نجاعتها خاصة عندما تأتي ممن تشوب حوله شبهات تحدي الدولة وتكسير قراراتها والتنطع عليها في أكثر من مناسبة وقرارات الهايكا وملفاتها هي من الوثائق الرسمية لدولة المؤسسات وهي خير شاهد على ذلك
الرئيس اوردغان وتوظيف أزمة الكورونا لاستعادة عرشه المهتز
في خطاب موجه الى الأمة ذكر الرئيس أوردغان « أنه للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية ، نحن أمام اعادة هيكلة جديدة للعالم وتركيا لها فرصة لتأخذ مكانها ضمن هذا المسار الجديد ». وتجسيدا لهذا التوجه كتب السيد ابراهيم كاراقول وهو من أقطاب حزب العدالة والتنمية في افتتاحية جريدة الفجر الجديد بتاريخ 21 أفريل الجاري للعودة الى الماضي والتذكير أن « الامبراطورية العثمانية كانت عائلة قوية ممتدة على ثلاث قارات الا أن هذه العائلة وقع اسرها وتسيمها واستعبادها …الى أن جاء اوردغان ليعيد لها مجدها ويغير مجرى التاريخ« . ورغم أن تركيا تواجه وضعا صحيا صعبا من جراء انتشار الكوفيد 19 حيث بلغت الاصابات المؤكدة 101.790 وبلغ عدد الوفايات 2491 فان الرئيس أوردغان يريد الاستثمار في الصعوبات التي تعيشها عديد البلدان من البلدان ليقدم لها المساعدات. وقد تم توجيه المساعدات الى أكثر من 30 دولة تتمثل في أجهزة مواجهة الكوفيد 19 من كمامات وقفازات من بينها اسبانيا/ايطاليا/ بريطانيا/ارمينيا/ فلسطين/اسرائيل ..الخ ويهدف من وراء ذلك اعادة ربط العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وفك العزلة التي يعيشها النظام من جراء حملة التنديد العالمية التي يتعرض لها بسبب قمع الحريات وخاصة الصحفية وطرد آلاف الجامعيين بدعوى علا قتهم بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا منذ ثلاث سنوات. ومما لفت الانتباه أن الطرود الموجهة لمختلف هذه البلدان تحمل كلمة « الرئاسة » وهي ترمز الى نوع من الديبلوماسية الصحية التي يريد تركيزها أوردغان مستفيدا من تداعيات أزمة الكورونا. وحسب صحيفة لومند الصادرة بتاريخ اليوم 26 أفريل يرى العديد من المراقبين أن سياسة اعادة الانتشار التي يقوم بها أوردغان قد تلاقي نجاحا ذلك أن أزمة الكورونا كشفت لأوروبا أنها أصبحت مدينة أكثر من أي وقت مضى للصين بعد أن قامت بالاستثمار في هذا البلد وأصبت تشتري كل ما تعلق بالدواء من مصانعه لذلك وأما تصاعد المواجهة بين الصين وأمريكا قد تقع بين كماشة هاتين الدولتين. هناك تفكير جديد يتم بلورته داخل دوائر القرار الأوروبية لفترة ما بعد الكورونا يقوم على الاستثمار في عدد من الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي مثل أوروبا الشرقية والوسطي وتركيا وتونس والمغرب بطبيعة الحال شريطة أن تصمد اقتصاديات هاته الدول أمام تداعيات الأزمة الصحة العالمية
تونس-أريانة سهرة الأحد 26 افريل 2020
الدكتور حبيب القزدغلي