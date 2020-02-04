بعد مقابلة قيس سعيد ، الغنوشي مصرّ على حكومة دون إقصاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الثلاثاء 4 فيفري 2020 بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي
وصرح رئيس مجلس نواب الشعب أنه أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركته على رأس وفد تونسي في منتدى مجالس الشورى وبرلمانات الدول الإسلامية ضمن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي التأم في بوركينافاسو
وأشار إلى الاحترام الكبير الذي تحظى به تونس صلب منظمة التعاون الإسلامي، مبينا أنه تم منح تونس شرف تنظيم الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2021، فضلا عن عضويتها في العديد من اللجان من بينها اللجنة الاقتصادية
وأضاف أن اللقاء تناول أيضا الوضع العام في تونس وتحديدا مسار تكوين الحكومة
وأكّد حرص رئيس الدولة على الانتقال من الوضع المؤقت إلى الدائم، في إشارة إلى وجوب الإسراع بتكوين الحكومة
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