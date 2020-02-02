النائب ماهر زيد يتصرف تصرف قطاع الطرق لإعانة سلفي مشبوه فيه

من معاني سقوط هيبة الدولة والتجرؤ عليها من سفلة القوم والحثالات
أكدت النقابة الأساسية للأمن العمومي بالقيروان في بيان لها نشرته يوم السبت 1 فيفري 2020 أن عضو مجلس نواب الشعب ماهر زيد قد تعمد مساء يوم الجمعة الماضي الدخول الى مركز الأمن الوطني بالقيروان برفقة محام و عضوين عن ائتلاف الكرامة و تصرف تصرف قطاع الطرق إذ قام بمنع أعوان الوحدة الأمنية من مواصلة عملهم في استنطاق أحد العناصر السلفية المشبوهة و أمره بمغادرة المركز بحجة أن التحريات غير قانونية، كما احتج على الإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج جواز السفر واصفا إياها بالبيروقراطية الإدارية
ونددت النقابة بهذا الإعتداء الخطير الذي له أثر سلبي على نجاعة التدخل الأمني و الذي قد يتسبب في إثارة الفوضى و العنف مطالبة الأحزاب و المجتمع المدني بتحييد المؤسسة الأمنية لتتمكن من مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة