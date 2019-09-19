هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تعتصم في المحكمة للتسريع بكشف أسرار اغتيالهما

نشرت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي البلاغ أسفله على صفحتها الرسمية الخاصة تفيد بأن، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين تعتصم الآن، بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهجم وكيل الجمهورية على هيئة الدفاع عن الشهيدين عندما تم استفساره عن أسباب تعطيل الأبحاث في ملف الجهاز السري
كما وجهت هيئة دفاع الشهيدين دعوة للمحامين الالتحاق باعتصامهم، مطالبة النيابة العمومية اما بإحالة الملف أو بحفظه
ويشار إلى ان النيابة العمومية تتهم هيئة الدفاع عن الشهيدين، باحتجاز مساعد وكيل الجمهورية داخل مكتبه، مطالبة بتعزيزات أمنية