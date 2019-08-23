خمسة آلاف كتاب ستُوَزّعُ على جمهور مهرجان قرطاج في حفل « غناية وكتاب » السبت 24 أوت

تظاهرة
» غناية وكتاب »
يوم السبت 24 أوت 2019 بمهرجان قرطاج الدولي
في إطار تقريب الكتاب من المواطن ومزيد تأصيل » ثقافة الكتاب » باعتبار القراءة تعبيرا عن سلوك حضاري وثقافي، تطلق الإدارة العامة للكتاب بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي تظاهرة تحت عنوان : غناية وكتاب
» غناية وكتاب » هي مبادرة جديدة من وزارة الشؤون الثقافية تندرج ضمن برنامج مدن الآداب والكتاب الذي يعتبر واحدا من البرامج الوطنية الذي يهدف في جانب منها إلى التعريف بالإبداع الأدبي والفكري في جميع المجالات بالإضافة إلى تفعيل التمييز الايجابي وتحفيز المواطن على الاستفادة من المنتوج الثقافي على غرار برنامجي مدن الحضارات ومدن الفنون
تظاهرة « غناية وكتاب » عبارة عن تزاوج بين فن التعبير الموسيقي وفن الكلمة سيتم خلالها توزيع 5000 كتاب من مختلف الأجناس الأدبية الموجهة إلى كل الشرائح العمرية تخصص لجمهور مهرجان قرطاج الدولي وذلك في حفلة الفنان القدير لطفي بوشناق الموافقة ليوم 24 أوت 2019
مع العلم أن التظاهرة ستبرمج بصفة دورية لتأكيد حضور الكتاب في مثل هذه التظاهرات الدولية
كلمة السيد نزار بن سعد المدير العام للكتاب