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حزب يوسف الشاهد يخْسِر أحد مؤسِّسيه

حزب يوسف الشاهد يخْسِر أحد مؤسِّسيه

سياسة, عربي | 31/07/2019 |

بيان استقالة

اني الممضي اسفله السيد محمد الزناتي أطار من اطارات تحيا تونس بمعتمدية زرمدين من ولاية المنستير، اعلن للراي العام الوطني عامة و متساكني معتمدية زرمدين خاصة على استقالتي من حزب تحيا تونس

هذا الحزب ،الذي كنت من اول مؤسسيه من اجتماع قصر هلال 22 سبتمبر 2018 والذي تقدم لنا بمبدأ و تاسس بمفاهيم اتفقنا عليها ، حاد اليوم عن مساره و عن مبادئه و اصبح عبارة عن نادي شخصي لبعض الاشخاص التي تتحكم بتسييره دون الرجوع للقواعد و دون ادنى احترام لقواعد اشتغلت على تكوينه و انجحت جميع اجتماعاته
ان اقصاء جهتنا اليوم وتجاهل معتمديتنا من القائمة الانتخابية لهذا الحزب يعتبر منعرج خطير و القطرة التي افاضت الكاس و الخط الاحمر الذي لا يمكن ان اقبل بتعديه

معتمدية زرمدين لمن لا يعرف التاريخ و لا الجغرافيا كانت و لا تزال قلعة النضال و تاريخها حافل بالنضالات و المناضلين البورقبيين

عاشت تونس عاشت زرمدين

محمد الزناتي