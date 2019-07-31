حزب يوسف الشاهد يخْسِر أحد مؤسِّسيه

بيان استقالة
اني الممضي اسفله السيد محمد الزناتي أطار من اطارات تحيا تونس بمعتمدية زرمدين من ولاية المنستير، اعلن للراي العام الوطني عامة و متساكني معتمدية زرمدين خاصة على استقالتي من حزب تحيا تونس
هذا الحزب ،الذي كنت من اول مؤسسيه من اجتماع قصر هلال 22 سبتمبر 2018 والذي تقدم لنا بمبدأ و تاسس بمفاهيم اتفقنا عليها ، حاد اليوم عن مساره و عن مبادئه و اصبح عبارة عن نادي شخصي لبعض الاشخاص التي تتحكم بتسييره دون الرجوع للقواعد و دون ادنى احترام لقواعد اشتغلت على تكوينه و انجحت جميع اجتماعاته
ان اقصاء جهتنا اليوم وتجاهل معتمديتنا من القائمة الانتخابية لهذا الحزب يعتبر منعرج خطير و القطرة التي افاضت الكاس و الخط الاحمر الذي لا يمكن ان اقبل بتعديه
معتمدية زرمدين لمن لا يعرف التاريخ و لا الجغرافيا كانت و لا تزال قلعة النضال و تاريخها حافل بالنضالات و المناضلين البورقبيين
عاشت تونس عاشت زرمدين
محمد الزناتي