في هبة تضامنية شرسة ضد الطهار الطحان الذي استباح جثمان المرحوم البجبوج وفي ربع ساعة من الزمن طرشق الحاسوب متع الزك البارك من فرط السبان متع جد بو والدين وجدي غنيم وقض الشعب المشكل وسكرلو جلعتوا وصفحتوا بلغة الشارع الجميلة التي يعرفها الا هو
ومن غدوة وبفدرة فادر وسيحان ربي اصبحنا اكبر شعب متحضرفي العالم نبكي رئيسنا ونشيع جثماته في موكب جتائزي رهيب لم يشهده العالم من قيل
فبحيث يا سي الطحان الطهار بنو كليب ، ياللي ما تحترموا لا ميت لا حي، يا هوايش الي تهرولوا بالميت والغبابر عاطية مسد وراس الميت يتقلقل يمينا شمالا من كثرة تجوبيركم ، ما عادش تتفافى عالتواتسة , راك ما تنجمهمش
فَاضِي شغُلْ