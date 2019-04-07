السودان: ارتفاع قتلى الإحتجاجات الى ستة وتواصل الاعتصام أمام مقر الجيش

ارتفعت حصيلة القتلى إلى ما لا يقل عن 6 أشخاص في احتجاجات السبت ضد الرئيس السوداني عمر البشير، وفقاً لنقابة الأطباء المعارضة، اللجنة المركزية للأطباء السودانيين
أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان فجر الأحد ارتفاع قتلى الاحتجاجات الى خمسة ، ولحق بهم شاب سادس بعد إصابته في مقر عمله القريب من القيادة العامة للجيش حيث واصلت أعداد كبيرة الاعتصام
وأصيب ما لا يقل عن 26 شخصاً بجراح، خلال ما اعتبر أكبر احتجاج منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة في ديسمبر الفارط (2018 )، المطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير
تتجمع حشود من المتظاهرين حول مركز حكم البشير، القصر الرئاسي في السودان ومقر قيادة الجيش، استجابة لدعوة متجددة للاحتجاجات من تجمع المهنيين السودانيين
وكان تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير قد دعت إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، وسط الخرطوم
شهود عيان أفادوا في وقت سابق بأن قوات أمنية أطلقت أعيرة نارية في محيط قيادة الجيش بالخرطوم، بينما لم تتدخل قوات الجيش
هذا وشدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم على الانتخابات كطريقة وحيدة للتغيير في البلاد
الناطق الرسمى باسم الحكومة، حسن إسماعيل، أعلن تمسك الحكومة بنهج الحوار والحفاظ على الدم السوداني، بينما شدد الرئيس المفوض للمؤتمر الوطني الحاكم أحمد هارون على تمسك الحزب بالتغيير، معتبراً أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لذلك