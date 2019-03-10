حزب « المفتاح » يطلب استقالة الوزراء الفاشلين

على إثر الكارثة التي جدت بمركز التوليد بمستشفى الرابطة وأدت إلى وفاة إحدى عشر وليدا يهم حركة مشروع تونس أن تعلن ما يلي
اولا: تترحم على الولدان المتوفين وتتقدم بأصدق التعازي إلى ذويهم وتضامنها الكامل معهم
ثانيا: تحيي شجاعة الوزير السيد عبد الرؤوف الشريف الذي رغم أنه لم يتول الوزارة الا منذ أقل من أربعة أشهر ورغم عدم تحمله لمسؤولية مباشرة في ما حصل بادر إلى تقديم استقالته إنطلاقا من شعور عميق بالوطنية والمسؤولية بعد الأذن بفتح تحقيق في الموضوع وابرام اتفاق مع الجامعة العامة للصحة لتجنيب البلاد عواقب إضراب يوم 12 مارس الجاري
ثالثا: تطالب بمواصلة التحقيق الذي أذن به السيد الوزير المستقيل بكل جدية. نزاهة لكشف المسؤولين المباشرين ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليته عما حصل من المسؤولين الحاليين والسابقين
رابعا: تدعو الوزراء والمسؤولين الذين فشلوا في إدارة الملفات الموكولة إليهم إلى الاستقالة الفورية من مناصبهم حماية لأوضاع البلاد من مزيد التدهور
عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر
بيان