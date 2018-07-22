الجيش الإسرائلي في نصرة « الخوذ البيض » الفارين من سوريا

سقوط الاقنعة ….تتذكرون الخوذات البيضاء؟…….متاع حلب تحترق وانقذوا الغوطة والهجمات بالكيماوي
لقد تم نقلهم بطلب من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا الى إسرائيل عبر الاردن
أكد الجيش الإسرائيلي استكماله خلال الساعات الأخيرة عملية إجلاء حوالي 800 من عناصر ما يسمى بالدفاع المدني السوري المعروفين بـ »الخوذ البيض » وذويهم من منطقة القتال جنوبي سوريا
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن عملية الإجلاء جاءت استجابة لطلب من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في « بادرة إنسانية استثنائية » بعد أن كانت حياة هؤلاء معرضة للخطر، وتم نقلهم إلى « دول مجاورة »، في إشارة ضمنية إلى الأردن
ووافقت عمان أمس السبت على عبور حوالي 800 سوري بطلب من الأمم المتحدة لـ « أسباب إنسانية بحتة » وبضمانات عدد من الدول الغربية بإعادة توطينهم في أراضيها في غضون فترة لا تتجاوز 3 أشهر
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا مؤخرا إنهم بصدد وضع اللمسات النهائية لخطط إجلاء المئات من عمال الدفاع المدني السوريين وعائلاتهم من جنوب غرب سوريا، مع اقتراب القوات الحكومية المدعومة من روسيا من محافظة القنيطرة
وقال مسؤولون إن فرق « الخوذ البيض »، التي تمتعت بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لسنوات، من المرجح أن تستهدف من القوات السورية، بينما تستعيد دمشق السيطرة على الجزء الجنوب الغربي من البلاد