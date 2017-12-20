وداد بوشماوي تردّ على الفَوْضَويِين المُشوِّشين في باجة

في أعقاب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنعقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 بباجة، وبعد مصادقة المؤتمرين على التقريرين الأدبي والمالي وعند تلاوة محضر جلسة لجنة مراقبة النيابات والترشحات المنبثقة عن المؤتمر نفسه والمتكونة من عدد من النواب غير المترشحين والتي صادق المؤتمرون على تركيبتها عمدت مجموعة من النواب إلى إثارة أجواء من الفوضى والعنف اللفظي بدعوى الاحتجاج على قرارات لجنة مراقبة النيابات والترشحات التي أقرت حق عدد من المؤتمرين في الترشح للمكتب التنفيذي الجهوي والتي اعتبرت أنهم استوفوا شروط الترشح وفق ما يبينه محضر لجنة اللجنة الممضى من قبل كل أعضاءها
وأمام حالة التشنج والاحتقان التي اختلقتها هذه المجموعة ومحاولتها فرض واقع مخالف لما أقرته لجنة مراقبة النيابات والترشحات، ورغم المحاولات العديدة لإقناع هذه المجموعة بالتزام الهدوء واحترام قوانين الاتحاد حتى يتسنى مواصلة الأشغال، وإزاء وصول الأمر إلى غاية الوعيد والتهديد اضطر وفد الاتحاد المركزي إلى مغادرة قاعة المؤتمر تجنبا ما لا يحمد عقباه بعد أن تعذر استكمال الأشغال وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي بباجة
وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي عقد ثلاثة عشر مؤتمرا لاتحادته الجهوية حتى صباح يوم الأربعاء 20 ديسمبر في أجواء هادئة وديمقراطية وشفافة، وكانت جميعها مفتوحة أمام وسائل الإعلام الوطنية إذ يندد بما أتته هذه المجموعة في حق المنظمة وفي حق الاتحاد الجهوي بباجة وفي حق أسرة أصحاب المؤسسات سيعمل على استكمال عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي بباجة حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك
بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول عدم استكمال أشغال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي بباجة
تصريحات السيدة وداد بوشماوي حول ما جد في باجة
تعليقا على ما حدث صباح اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في مؤتمر الاتحاد الجهوي بباجة قالت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريحات إعلامية بعد ظهر اليوم الأربعاء أنها تكن كل الاحترام إلى كل أهالي باجة وتعتبر ما قامت به مجموعة محدودة جدا في مؤتمر الاتحاد الجهوي بباجة لا يمثلون باجة. كما أكدت أنها ترفض خطاب اللعب على النعرات الجهوية والخطاب الشعبوي غير المسؤول . واستغربت القول بأن باجة لن تكون ممثلة في المؤتمر الوطني وهو أمر غير صحيح مطلقا على حد تعبيرها حيث أن الهياكل التي تمثل باجة ستكون حاضرة في المؤتمر.. وأكدت أنها اضطرت لمغادرة قاعة المؤتمر بعد تعمد هذه المجموعة إثارة الفوضى وتعطيل أشغال المؤتمر
وأكدت من جهة أخرى أن كل المؤتمرات الجهوية المنعقدة حتى الآن وعددها 13 مؤتمرا تمت في كنف الهدوء والاحترام وفي أجواء ديمقراطية رغم التنافس الكبير الذي شهدته بعض الجهات خلال الانتخابات
المصدر : الصفحة الرسمية فايسبوك لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية