واشنطن تهدد بأنها ستقوم « بتسجيل أسماء » الدول التي ستعارض إعلان القدس في الأمم المتحدة

نيكي هيلي تنتقد الجلسة الطارئة للجمعية العامة بأعضائها ال193 ’التي تنتقد خيارنا’، وتهدد بعواقب ضد من يصوت ضد القرار الأمريكي
قبيل الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة ليوم غد الخميس 21 ديسمبر، بشأن قرار البيت الأبيض حول القدس، توعدت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي معارضي واشنطن في هذا الملف
وأعلنت هايلي في تغريدة نشرتها أمس الثلاثاء على حسابها في « تويتر »: كنا نناشد دائما في الأمم المتحدة فعل المزيد وإعطاء المزيد، ولم نتوقع، حين اتخذنا قرارا تلبية لإرادة الشعب الأمريكي بشأن مكان مقر سفارتنا، أن يستهدفنا من ساعدناهم من قبل. سيجري التصويت الخميس تنديدا بخيارنا، والولايات المتحدة سوف تسجل الأسماء
وكتبت أن “الرئيس (دونالد ترامب) سيراقب هذا التصويت بشكل دقيق وطلب ان ابلغه عن البلدان التي ستصوت ضده”، واضافت محذرة : سنسجل كل تصويت حول هذه القضية
At the UN we’re always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don’t expect those we’ve helped to target us. On Thurs there’ll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names.
11:08 PM – Dec 19, 2017
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن استخدمت قبل يومين حق النقض (الفيتو)، أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته مصر، يقضي ببطلان أي خطوات تمس بالوضع القائم لمدينة القدس باستثناء المتفق عليها أثناء المفاوضات بين طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
وصرحت هيلي غاضبة حينذاك ان هذا التصويت : يشكل اهانة وضربة لن ننساها
ودعم الأعضاء الـ14 الآخرون في مجلس الأمن المشروع الذي تم طرحه للتصويت، والذي يعارض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب
ووصفت هايلي هذا التصويت: « إهانة لن تنساها الولايات المتحدة »، مشددة على أن مشروع القرار المصري « يعيق عملية السلام » في الشرق الأوسط
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا، اجتماعا طارئا بطلب من تركيا واليمن، لبحث تطورات الوضع حول القدس، ومن المتوقع أن يجري خلاله التصويت على مشروع قرار يدين خطوة ترامب