نداء حافظ قائد السبسي يقول إنه سيقوم بالمراجعات الشجاعة والضرورية في علاقته مع بعض الأطراف السياسية

بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لسد الشغور في دائرة ألمانيا يهم حركة نداء تونس التعبير عن التالي
اولا: احترامها للنتائج الأولية التي أفرزها صندوق الاقتراع واعتبار أن مجمل العملية الانتخابية التي تمت هي جزء من المسار الديمقراطي الذي تؤمن به حركة نداء تونس رغم ما يحيط به من اكراهات وما يمكن أن يفرزه من مخاطر لعل من تجلياتها نسبة العزوف الكبيرة عن التصويت. وتوجه حركة نداء تونس شكرها لكل من أعطى صوته لمرشحها في الانتخابات الجزئية
ثانيا: اعتبار أن نسبة المشاركة الضعيفة في هذه الانتخابات تمثل تحديا جديدا مطروحا على كل الطبقة السياسية
ثالثا: ان محاولة هرسلة حركة نداء تونس يترتب عنه بالضرورة خدمة مصالح القوى الفوضوية المتطرفة
رابعا: نداء تونس سيبقى صمام أمان للتوازن المجتمعي والاستقرار والدولة المدنية والحداثة وسيعمل على تعزيز كل المكتسبات والإصلاحات
خامسا: يدعو نداء تونس مختلف القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية الى تعزيز صفوفه لخوض الاستحقاق الانتخابي البلدي والانطلاق في مسار الإصلاح الهيكلي الداخلي للحزب.
سادسا: وبناءا عليه
تعلن حركة نداء تونس انها ستقوم بالمراجعات الشجاعة والضرورية في علاقتها مع بعض الأطراف السياسية وتفوض لاجتماع هياكلها المزمع عقده يومي 23 و24 ديسمبر الجاري اتخاذ القرارات المناسبة في الغرض
تونس في 18 ديسمبر 2017
عن الهيئة السياسية المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي
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