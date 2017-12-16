وزراء و كتاب دولة آفاق تونس ينتفضون ضد ياسين ابراهيم ويتمسكون ببقائهم بمناصبهم

أصدر عدد من وزراء ونواب آفاق تونس بيانا عبروا فيه عن تمسكهم بوثيقة قرطاج وبحكومة الوحدة الوطنية ودعوا إلى تصحيح المسار داخل الحزب وحملوا رئيس الحزب ياسين ابراهيم مسؤوليته في الأزمة
وفيما يلي نص البيان الذي حصلنا على نسخة منه
نحن قيادات حزب افاق تونس من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الوطني والكتلة النيابية، نعلن باسف عن استيائنا العميق من الممارسات المريبة التي راجت داخل الحزب الأيام الأخيرة لتطويع مؤسسات الحزب والتأثير بالضغط عليها وحملها على أخذ قرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية الفضلى ومصلحة الحزب خدمة لاجندات شخصية مجهولة التوجه. حيث تم خرق صارخ للنظام الداخلي في كل مراحل اخذ القرار
اذ نعلن عن
اولا : تشبثنا بوثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية ودعمنا لها، كضمان للاستقرار السياسي والاجتماعي
ثانيا : دعوتنا إلى تصحيح المسار وإعادة بلورة مشروع الحزب وتنقيح النظام الداخلي بما يكرس الديمقراطية الفعلية لا ديمقراطية الولاءات.
ثالثا : دعوتنا الى جميع المنخرطين والقيادات وحكماء الحزب بالتحلي بروح المسؤولية وتحكيم ضمائرهم ودعوتهم إلى الدفع نحو تغليب المصلحة الوطنية على المصالح والمطامح الخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد
رابعا : تحميل رئيس الحزب مسؤولية هذا القرار وتبعاته من تقسيم داخل الحزب وتأزم للوضع السياسي خارج الحزب و التنكر لوثيقة قرطاج
تحيا تونس، يحيا افاق تونس حرا ديمقراطيا
سميرة مرعي، نائب رئيس الحزب ووزيرة الصحة سابقا
فوزي عبد الرحمان، نائب رئيس الحزب ووزير التكوين المهني والتشغيل
رياض الموخر، رئيس المجلس الوطني المستقيل ووزير الشؤون المحلية والمحيط
هشام بن الاحمد، عضو الهيئة التنفيذية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية
عبدالقدوس السعداوي، الناطق الرسمي باسم الحزب وعضو الهيئة التنفيذية وكاتب الدولة للشباب
حافظ الزواري، عضو مجلس نواب الشعب
أنور الأعذار، عضو مجلس نواب الشعب
هاجر بن شيخ احمد، عضو مجلس نواب الشعب
فاتن قلال، عضو المكتب السياسي وكاتبة الدولة للشباب سابقا
وللتذكير فإن المجلس الوطني لآفاق تونس قد اتخذ اليوم قرار الإنسحاب من وثيقة قرطاج ودعا الوزراء وكتاب الدولة التابعين له إلى تقديم استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد
الصورة المصاحبة : ياسين إبراهيم يتودد للإخوانجي راشد الغنوشي