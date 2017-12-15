أَهَاوْكَة مع المحارِمْ جِبْتْ حَفْنَة كْبَابِطْ على مَا يْوَالِي

صباح الخير يالّي تستناو في خرافة جديدة عالأمل
قاضية البارح ما خلاّتش المرا هاذي تدخل للمحكمة على خاطر لبستها موش « لائقة » وقالتلها برّه تسلّف كبّوط وإلاّ روّح لدارك إلبس كبّوط وارجع
والكبّوط وخيّاتي المواطنات « إخواني » المواطنين هو احد الطرق الناجعة للوقاية من الحمل وأنا في بلاصة المدام كنت نمشي لأقرب صيدلية ونرجع للقاضية بكبّوط تطبيقا لأوامرها ونزولا عند رغبتها
اليوم الأمل وقّف كميونة كبيرة معبيّة بالمحارم وقالي ليلى أرميهم في الحانوت باش تلقاو عالقليلة فين تمخّطوا وتمسحوا دموعكم… لغّموا البلاد وإنتوما تتفرجوا… الروضات… المدارس… الصغيرات إلّي خبّاوولهم شعيراتهم وفكوا من يديهم العروسة… السبيطارات… الوزارات… الإدارات… الساحات… الأحزاب ما قال حدّ لحدّ… الوتلة حلال… الإعلام المشري… تي بربّي ليلى أخطاني… نورّيك تصاور « الفنانين » إلّي مشاو باسوا وشرّفوا يدّ الشيخ… ماشي في بالك الشعانبي برك ملغّم… البلاد الكلّي ملغّمة… آما يا سيدي ( كَمَّامْ ) نعرف إلّي البلاد عندها لبوات وكي يتغششّوا ما عاد شيّ يشدّهم… أيا ابداو سخّنوا… وقيّت راو
أهاوكة مع المحارم جبت حفنة كبابط على ما يوالي أيا
« Bon journée »
ليلى طوبال