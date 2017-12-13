مجلس الوزراء يستعرض جملة من البيانات، خاصة منها المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2017 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء
ونظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعراض جملة من البيانات، خاصة منها المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالنهوض بالمؤسسات الناشئة ومشروع أمر حكومي يهم المصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاصة بولاية الكاف وتحديدا في معتمديتي الكاف الشرقية والدهماني
كما تم الاستماع إلى تقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية بشأن موضوع متابعة نتائج ندوة الاستثمار تونس 2020، ويأتي ذلك في إطار منهجية جديدة للعمل الحكومي تكسبه النجاعة والنفاذ المرجوين، حيث تقرر تضمين نقطة قارة في اجتماعات مجالس الوزراء للنظر في أشغال اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والاجتماعية كآليتين تكفلان التسريع في تنفيذ التعهدات والقرارات الحكومية
ومن جهة أخرى نظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومشاريعها في مجال البنية التحتية، فضلا عن مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية
المصدر : رئاسة الحكومة