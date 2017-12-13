وزير الاستخبارات الإسرائيلي يدعو الملك السعودي وولي عهده إلى زيارة إسـرائـيل

دعا وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي «يسرائيل كاتس»، الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» إلى زيارة إسرائيل، وذلك خلال حوار مع صحيفة «إيلاف» السعودية
أشاد وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووولي عهده محمد بن سلمان، ودعاهما إلى زيارة إسرائيل
وذكرت صحيفية « يديعوت أحرونوت » أن كاتس في مقابلة مع الموقع الإخباري « إيلاف »، طالب السلطات السعودية باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الرياض، بهدف دفع عملية السلام في المنطقة
ووصف «كاتس» السعودية بأنها زعيمة العالم العربى، واقترح أن تكون المملكة الراعية لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، مضيفا : أن إسرائيل ستكون سعيدة بالمشاركة فى مثل هذه المفاوضات
والشهر الماضى، نشرت «إيلاف» مقابلة غير مسبوقة مع قائد الجيش الإسرائيلى الجنرال «غادى أيزنكوت»، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء أي ضابط كبير في قوات الدفاع الإسرائيلية، من قبل مؤسسة إعلامية في السعودية
وفي وقت سابق، كشف رئيس المؤتمر اليهودي الأمريكي «جاك روسن»، عن تعاون استخباراتي بين السعودية وإسرائيل، لافتا إلى أنه غير مندهش بذلك