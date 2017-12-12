الرئيس الباجي يجدّد دعم تونس لكل الجهود الرامية الى حماية كوكب الارض

شارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، في مؤتمر « قمة الكوكب واحد » المنعقدة بباريس في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيّة باريس للمناخ
وناقشت القمة عددا من المواضيع المتعلّقة بمكافحة الاحتباس الحراري وتعزيز سياسات الدول لدعم التحوّل البيئي والحد من الانبعاثات الغازيّة، وإيجاد مصادر تمويل عامة وخاصة لمساندة جهود الدول الأكثر تضررا من تداعيات تغيّر المناخ
والقى رئيس الجمهورية بالمناسبة كلمة ثمّن فيها مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون بعقد القمة وجدد دعم تونس لكل الجهود الرامية الى حماية كوكب الارض من التداعيات المتزايدة والخطيرة للتغيرات المناخية
وأوضح رئيس الدولة أن تونس التي تعتبر من الدول المتوسطيّة الاشد تأثّرا بالتغيّرات المناخية، تعمل منذ مدة على مجابهة هذه التغيرات، لا سيما من خلال وضع أهداف طموحة تتمثل في الحد من الانبعاثات الغازية واعتماد اقتصاد منخفض الكربون ووضع مشاريع للطاقات المتجددة والبديلة إضافة إلى برامج للربط الكهربائي مع إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية
وأكد في هذا السياق أن مجهود الدول النامية يرتبط بمدى احترام الدول المتقدمة لالتزاماتها في مجال توفير الموارد المالية والدعم التكنولوجي حيث أن تحقيق مثل هذه البرامج الطموحة في تونس مثلا يتطلب اعتمادات في حدود 20 مليار دولار أمريكي لإعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية للتأقلم مع التغيرات المناخية ولدعم القدرات والحصول على التكنولوجيات والتمويلات لتنفيذ البرامج
هذا وقد أجرى رئيس الجمهورية على هامش القمة لقاءات مع جملة من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدوليّة كما تم توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود تونس في مجال التأقلم مع تغيّر المناخ
المصدر : رئاسة الجمهورية