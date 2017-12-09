الكنيسة القبطية والأزهر يرفضان استقبال « مايك بينس » نائب الرئيس الأمريكي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، رفضها استقبال مايك بينس نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في زيارته المرتقبة للمنطقة الشهر الجاري
أعلنت الكنيسة القبطية في مصر رفضها استقبال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، خلال زيارته المرتقبة في الشهر الجاري، احتجاجا على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
وقال بيان الكنيسة: نظرا للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بخصوص القدس، في توقيت غير مناسب ودون اعتبار لمشاعر الملايين من الشعوب العربية، تعتذر الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية عن استقبال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي خلال الزيارة المزمع القيام بها في ديسمبر الجاري
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب رفض طلبا من نائب الرئيس الأمريكي بلقائه في القاهرة يوم الـ 20 ديسمبر الجاري
وقال الطيب، في بيان نشره الأزهر: لا يمكن أن نجلس مع مزيفي التاريخ، سالبي حقوق الشعوب، أو من يعطون ما لا يملكون لمن لا يستحقون »، في إشارة منه إلى اعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة لإسرائيل