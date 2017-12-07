قيادة الأركان العامة الروسية تعلن القضاء التام على تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرير كافة الأراضي السورية منه

أعلن سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات لدى قيادة الأركان العامة الروسية عن قضاء الجيش الروسي التام على تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرير كافة الأراضي السورية منه
وذكّر رودسكوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بأن الطيران الروسي قد نفذ يوميا في المرحلة النهائية من القضاء على « داعش » أكثر من 100 طلعة، ووجه ما لا يقل عن 250 ضربة جوية لعناصر التنظيم ومواقعهم
وأضاف: لقد عملت طائراتنا على تدمير مواقع المسلحين ومستودعات ذخيرتهم وأسلحتهم، فضلا عن مدرعاتهم وعرباتهم التي كانت تحمل أسلحة ثقيلة، فيما وجهت طائراتنا الاستراتيجية لهم ضربات مكثفة غير مسبوقة بدقتها وأهميتها
« قاذفات « تو-22 » وجهت الضربات القاضية الأخيرة للدواعش
وعلى صعيد دور الطيران الاستراتيجي في القضاء على « داعش »، أشاد رودسكوي بشكل خاص بقاذفات « تو-22 » التي ألحقت بالإرهابيين في غضون الشهر الماضي 14 ضربة قصمت ظهورهم
وأضاف: قاذفات « تو-22 » نفذت في غضون شهر 84 طلعة وشنت 14 غارة جماعية على مواقع « داعش »، مما أتاح خلال الأيام الـ5 الماضية تقدم القوات السورية في شرق الفرات والقضاء على 550 إرهابيا بمن فيهم 130 انتحاريا، وتدمير 6 دبابات و14 عربة مفخخة و91 عربة دفع رباعية لهم بمدافعها الرشاشة من العيار الثقيل
القوات الخاصة الروسية اخترقت خطوط « داعش » واقتنصت قيادييه
كما أشاد رودسكوي بأداء القوات الخاصة الروسية التي كان عناصرها وفنيوها على الأرض يرشدون الطيارين وأجهزة توجههم إلى مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم في سوريا
وأضاف: قوات المهام الخاصة الروسية، كانت تضمن توجيه الطيران الحربي إلى مواقع الإرهابيين، وأخذت على عاتقها تصفية عدد لا بأس به من أخطر قياديي « داعش » ومتزعمي العصابات المسلحة المنضوية تحت لوائه، حيث اخترقت خطوط الإرهابيين ونشطت في مناطق نفوذهم
وختم بالقول: أراضي الجمهورية العربية السورية تحررت بالكامل من تنظيم « داعش » الإرهابي، ولم يعد للتنظيم أي وجود في جميع مدن ومناطق وبلدات سوريا
المصدر: نوفوستي