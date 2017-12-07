نهضة راشد الغنوشي تدعو الادارة الأمريكية الى التراجع عن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

تلقينا في حركة النهضة كما تلقى الرأي العام العالمي باستنكار شديد قرار الادارة الأمريكية اليوم 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده الى إليها، وعبّر كل أنصار الحق والحرية في العالم عن رفضهم الواسع وتنديدهم بالقرار. وإزاء هذا القرار الأحادي والمتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فإن حركة النهضة
1. تعبّر عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعتباره قرارا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
2. تؤكد أن هذا القرار الخطير والمرفوض يصدم مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم ويصادر حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
3. تنبّه للتداعيات الخطيرة لهذا القرار وتدعو الادارة الأمريكية الى التراجع عنه
4. تدعو الى تحرك وطني يوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 انطلاقا من ساحة محمد علي يعبّر فيه التونسيون عن دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، كما تدعو القوى الوطنية للتنسيق من أجل إنجاح التحرك الرافض للقرار الأمريكي
5. تؤكد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وتدعو القوى السياسية الفلسطينية الى تثبيت المصالحة الوطنية بينها وتأكيد وحدة الفلسطينيين لمواجهة هذا القرار الخطير
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
بيان
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