اتحاد الشغل يعتبر قرار دونالد ترامب حول القدس إعلان حرب لم تهدأ ولن تهدأ

أقرّ منذ حين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما كان توعّد به منذ مدّة، وأعلن نقل سفارة الولايات المتّحدة الأمريكية إلى القدس، ليسهّل بذلك للكيان الصهيوني عملية نقل إدارته إلى القدس واعتبارها رسميّا عاصمة له مستغلاّ ما أرسته الإمبريالية والصهيونية من وهن في الدول العربية وارتهان لقرارها وتبعية مطلقة للإمبريالية والصهيونية وتفكّك في أدنى الروابط التي كانت تجمعها وانقسامها بين المحاور والتكتّلات الإقليمية والدولية وانشغالها في الاقتتال فيما بينها وداخل كلّ دولة منها. وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو يتابع بانشغال تطوّر الأحداث وتداعيات هذا القرار المتّسم بصلف المستعمر وجبروته
يدين هذا القرار ويعتبره انتهاكا لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وخرقا للقانون الدولي وتعدّيا على حقّ الفلسطينيين في دولة مستقلّة وعاصمتها القدس الشريف. وينبّه إلى أنّ الخطوة التالية ستكون ابتلاع كامل فلسطين وتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في كنتونات عبر العالم
يعتبر هذا القرار إعلان حرب لم تهدأ ولن تهدأ سواء في المنطقة أو خارجها حتّى تحقيق تحرير فلسطين، وهو دعوة إلى مزيد التناحر والدمار في المنطقة خدمة لأجندا الإمبريالية والصهيونية والاحتكارات العالمية والدول الرجعيّة العربية التي لم يكفها ما أحدثته من خراب في العراق وسوريا واليمن وليبيا وما قد تحدثه مستقبلا
يشيد بالمقاومة وبدورها المباشر في إطار وحدتها، في النضال من أجل الإطاحة بهذا المشروع وإفشال استتباعاته والإطاحة بكلّ الاتّفاقيات التي تربط الجهات الفلسطينية مع الكيان الصهيوني العنصري البغيض
يطالب الحكومة التونسية بالتنديد بهذا القرار والعمل على مقاطعته كليّا وعدم التعامل مع أيّ هيكل أو إطار ينبثق عنه
يدعو المجتمع الدولي والقوى الديمقراطية وأحرار العالم ونقابييه إلى منع تنفيذه على أرض الواقع والوقوف في وجه توحّش دولة الكيان الصهيوني وعنصريّته وداعمتها الإمبريالية
يستنهض همم الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج للتعبير عن الاحتجاج الشعبي الواسع في كلّ مكان
يدعو منظّمات المجتمع المدني في تونس إلى التنسيق لتنظيم احتجاجات مركزية وجهوية في أقرب الآجال والتعبير بكلّ الطرق المشروعة عن الاحتجاج ومواصلة الضغط لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
عاشت فلسطين حرّة مستقلّة وعاصمتها القدس الشريف
المجد والخلود لشهداء المقاومة
تونس، في 06 ديسمبر 2017
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيـــان