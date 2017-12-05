لبنان : سعد الحريري يتراجع عن الإستقالة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أعقاب اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء تراجعه عن قرار الاستقالة من منصب رئيس الوزراء
وتلا الحريري البيان الصادر عن اجتماع الحكومة، الذي جاء فيه أن الحكومة قررت التزام النأي بنفسها : عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب
وتابع البيان أن : مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطنية، ولا سيما البند الثاني من المبادئ العامة، والتي تنص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها
واختتم بيان مجلس الوزراء بالقول : يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة
يذكر أن الحريري قدم استقالته من منصبه مطلع نوفمبر الماضي أثناء وجوده في الرياض، مما تسبب في أزمة سياسية في لبنان دفعت البلاد مجددا إلى واجهة الصراع بين السعودية وخصمها الإقليمي الرئيسي إيران
وعاد الحريري إلى بيروت وأوضح أنه ربما يسحب استقالته التي رفض الرئيس اللبناني قبولها