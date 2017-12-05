تفكيك خلية تكفيرية بصفاقس والقبض على إرهابي بجندوبة

مُتابعة للموضوع المتعلق بتفكيك فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس لخليّة تكفيريّة والإحتفاظ بعدد 03 من عناصرها ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
بمواصلة التحرّيات تمكّنت يوم 04 ديسمبر 2017 الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على 03 عناصر تكفيريّة آخرين تتراوح أعمارهم بين 31 و56 سنة قاطنين جهة الغريبة مورّطين في نفس القضيّة
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بكافة أفراد الخليّة وعددهم 06 ومواصلة التحرّيات معهم
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تمكّنت يوم 04 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة قاطن معتمديّة فرنانة ولاية جندوبة
بالتّحرّي معه، تبيّن أنّ المعني يتبنّى الفكر التّكفيري ويتواصل عبر شبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » مع عناصر تكفيريّة خارج أرض الوطن تتبنّى ذات الفكر ويقوم بتمجيد التّنظيمات الارهابيّة ويحرّض على الإرهاب ويكفّر الدّولة التّونسيّة ويدعو إلى محاربتها واستهداف الأمنيين والعسكريين
بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي