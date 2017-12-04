عدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقع الجيش السوري بريف دمشق

تصدت دفاعات الجو السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقعه العسكرية بريف دمشق وأسقطت ثلاثة منها
وأفاد مصدر مطلع لـوكالة سانا بأن العدو الإسرائيلي قام عند الساعة الحادية عشرة والنصف الليلة باستهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق بالصواريخ وقامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها وأسقطت ثلاثة أهداف منها
وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت في الأول من الشهر الحالي لاعتداء العدو الإسرائيلي بصواريخ أرض أرض على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق ودمرت اثنين منها
وعمد كيان العدو الإسرائيلي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية إلى مشاركة التنظيمات الإرهابية في اعتداءاتها ضد الجيش العربي السوري عبر مدها بالسلاح وشن العدوان ضد مواقعنا العسكرية بهدف رفع معنويات الإرهابيين المنهارة أمام ضربات الجيش
المصدر : سانا