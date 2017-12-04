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عدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقع الجيش السوري بريف دمشق

عدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقع الجيش السوري بريف دمشق

سياسة, عربي | 04/12/2017 |
défense aerienne syrienne

تصدت دفاعات الجو السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقعه العسكرية بريف دمشق وأسقطت ثلاثة منهاdéfense aerienne syrienne

وأفاد مصدر مطلع لـوكالة سانا بأن العدو الإسرائيلي قام عند الساعة الحادية عشرة والنصف الليلة باستهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق بالصواريخ وقامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها وأسقطت ثلاثة أهداف منها

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت في الأول من الشهر الحالي لاعتداء العدو الإسرائيلي بصواريخ أرض أرض على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق ودمرت اثنين منها

وعمد كيان العدو الإسرائيلي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية إلى مشاركة التنظيمات الإرهابية في اعتداءاتها ضد الجيش العربي السوري عبر مدها بالسلاح وشن العدوان ضد مواقعنا العسكرية بهدف رفع معنويات الإرهابيين المنهارة أمام ضربات الجيش

المصدر : سانا