الإتحاد العام التونسي للشٌغل يدين الدول التي رعت ومازالت ترعى الإرهاب عبر التخطيط والتجنيد

بعد ان استهدف الإرهابيون المصريين الابرياء بتفجير الكنائس ، هاهم يفجّرون المساجد ويحصدون ارواح مئات الابرياء ويسقطون عشرات الجرحى يوم صلاة الجمعة باحد اكبر مساجد سيناء ليؤكّدوا على وحشيتهم ودمويتهم ومعاداتهم للإنسانية في مجزرة تذكّرنا بمجازر الصهيونية والفاشية، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشٌغل
1- يترحّم على أرواح شهداء هذه المجزرة الرهيبة ويرجو للجرحى الشفاء العاجل و يعبّر عن حزنه وتضامنه المطلق مع الشعب المصري ويعرب عن تعاطفه مع أهالي الشهداء
2- يدين بشدّة هذه المذبحة ويندّد بمقترفيها الإرهابيين المنتمين إلى غياهب التاريخ الأسود للإرهاب والذين احترفوا التقتيل متستّرين بالدّين
3- يدين الدول التي رعت ومازالت ترعى الإرهاب عبر التخطيط والتجنيد والتمويل وإصدار الفتاوى والحماية العسكرية، خدمة للإمبريالية والصهيونية ومخطّطاتها وحرصا على اثارة الفتن الطائفية والدينية وسيلة للتفتيت والتفرقة والتقسيم وضرب الوحدة الوطنية
4- يدعو القوى الديمقراطية والتقدّمية إلى القيام بحملات دولية للضغط ومحاصرة الدول والأحزاب الراعية للإرهاب أو التي تسعى لتبريره بشتّى المغالطات.
5- يؤكّد على أنّ الخطر الإرهابي مازال يتهدّد بلادنا وأنّ النجاحات الأمنية -مدعاة فخرنا – لا يمكن أن تخفي ما يمكن ان ينتظر الكثير من البلدان بعد هزيمة الدواعش في سوريا والعراق وعودة ارهابييها إلى مواطنهم الأصلية- تماما كما يحدث في مصر – خاصة مع استمرار تغلغل الخطاب التكفيري والمتطرّف المتلحّف بالدّين في صفوف بعض الأحزاب والجمعيات. ويدعو إلى اليقظة والتأهّب الدّائم والحسم السيادي في قضيّة المسفّرين وشبكات التسفير. تحيى مصر …تحيى تونس يسقط الإرهاب والاستعمار
تحيى مصر .. تحيى تونس
الأمين العام بالنيابة سامي الطّاهري