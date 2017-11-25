دي ميستورا يؤكد أن وفد المعارضة السورية قادم إلى جنيف دون أي شروط مسبقة

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اطلاعه على نتائج مؤتمر المعارضة السورية الموسع الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض
وقال دي ميستورا في بيان إنه أحيط علما بالمشاركة الواسعة والشاملة في هذا المؤتمر، بما في ذلك جميع مكونات المعارضة المحددة في قرار مجلس الأمن 2254 للعام2015 ومجموعة واسعة من العناصر الأخرى من داخل سوريا وخارجها، بما في ذلك المستقلين وكذلك مشاركة النساء
وأضاف أنه لاحظ رفض المجتمعين القاطع للإرهاب والتأكيد على أن حل الأزمة سياسيا، مشيرا إلى أنه تم اختيار فريقا للمعارضة السورية للتفاوض في جنيف دون أي شروط مسبقة، وأن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تعتبر المرجع الوحيد للمفاوضات
وأوضح المبعوث الأممي أنه سيدعو وفد المعارضة السورية إلى جنيف لإجراء محادثات سورية- سورية ابتداء من 28 نوفمبر 2017
وكانت المعارضة السورية التي اجتمعت في الرياض، اختارت نصر الحريري رئيسا جديدا لوفدها المفاوض قبل بدء جولة جديدة من مفاوضات جنيف التي تدعمها الأمم المتحدة مع حكومة دمشق
وقال الحريري إن المعارضة ذاهبة إلى جنيف في 28 نوفمبر لعقد محادثات مباشرة لهدف محدد هو الانتقال السياسي، مطالبا بطرح كل المواضيع على طاولة المناقشة
وتمسكت المعارضة خلال الاجتماع بطلبها بألا يكون للرئيس بشار الأسد دور خلال مرحلة انتقالية، علما أن منصة موسكو التي شاركت في الاجتماع بصفة مراقب، اعربت عن احتجاجها على هذا الطلب، معتبرة أن : هذا شرط مسبق ينسف العملية التفاوضية من بدايتها وأساسه
« نبني استراتيجيتنا على مبدأ خطوة ثم خطوة »
أكد رمزي رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الالتزام بالتعامل مع « السلال الأربع » خلال الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، مع التركيز على سلتي الانتخابات والدستور
وقال رمزي في دمشق إن محادثاته مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوفد الحكومي إلى جنيف بشار الجعفري، تركزت على الإعداد لجولة مباحثات جنيف المقبلة المقرر عقدها في الـ 28 من الشهر الجاري
وأعرب في تصريح صحفي قبيل مغادرته العاصمة السورية عن أمله بأن تصب الاجتماعات التي عقدها دي ميستورا مؤخرا، وآخرها في موسكو أمس، في مصلحة تنشيط المحادثات السورية خلال جولة جنيف القادمة
وأشار رمزي إلى أن « العملية السياسية في سوريا صعبة ومعقدة لأن الوضع في سوريا معقد »، متابعا: « نبني استراتيجيتنا على مبدأ خطوة ثم خطوة ».. « وآمل بأن تساهم الجولة القادمة بمشاركة فعالة من الحكومة السورية، مع وجود وفد واحد من المعارضة في دفع العملية إلى الأمام
ورد رمزي على سؤال حول ما إذا كان دي ميستورا سيشارك بمؤتمر الحوار السوري الوطني في مدينة سوتشي السورية، قائلا: « نحن في حوار مستمر مع الجانب الروسي وكانت لنا مباحثات جيدة ومفيدة جدا أمس في موسكو