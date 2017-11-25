سجن 3 دواعش ينشطون بجهة « سيدي حسين » بالعاصمة

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني من الكشف عن خليّة تكفيرية تنشط بجهة « سيدي حسين » بالعاصمة في مجال تسفير الأشخاص إلى سوريا والإحتفاظ بـ 03 عناصر منها الذين بالتحري معهم إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتمجيدهم للتنظيمات الإرهابية وبتواصلهم عبر شبكة الأنترنات مع عدد من العناصر التكفيرية المتواجدة ببؤر التوتر، معترفين باعتزامهم التحول الى سوريا قصد الإنضمام الى الجماعات الإرهابية الناشطة هناك
بإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهد بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم جميعا