المعارضة السورية منقسمة حول رحيل بشار الأسد أو بقائه

أعلنت المعارضة السورية الرئيسية المجتمعة في الرياض أنها ستشكل وفدا يتكون من 50 عضوا للمشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة
وقالت بسمة قضماني عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، « ستكون هناك غدا اجتماعات إضافية لاستكمال أعمالنا.. هناك مشاورات لا زالت ضرورية من أجل تحديد آليات العمل والتشكيلة النهائية للوفد المفاوض
وأضافت : ما نريد أن نؤكده أننا اتفقنا مع مجموعة المكونات الموجودة هنا في الرياض ومنصتي القاهرة وموسكو على تشكيل وفد واحد للمشاركة في المفاوضات المباشرة في جنيف
وذكرت أنباء في وقت سابق في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن تشكيلة وفد المعارضة السورية ضمت 50 عضوا من مختلف الأطراف
وأكد البيان الختامي للاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية، الذي عقد في الرياض، على التمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة، وشدد على أن العملية الانتقالية لن تنفذ دون رحيل الرئيس السوري بشار الأسد
وأضاف البيان أن : المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع ستطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطا مسبقة، و لا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطا مسبقة
من جهتها أعربت رئاسة « منصة موسكو » عن احتجاجها واعتراضها على فقرتين من البيان الختامي لاجتماع الرياض تتعلقان بضرورة رحيل الأسد وكذلك بإيران
وأكد حزب الإرادة الشعبية، بزعامة قدري جميل، في بيان على موقعه أن : البيان الختامي الذي صدر، لم يشر إلى اعتراضات منصتنا، ولذلك فإننا غير ملزمين بهذا البيان