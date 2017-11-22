شهادة الدردوري حول قضايا التسفير : لا تدخَّلْ إيدِكْ في المغَاغِرْ لا تلْسعِكْ العقِارِبْ

لجنة التحقيق حول قضايا التسفير، شهادة الدردوري……محاولة لتبسيط الأمور
اولا، شنية حكاية التسفير؟
السنوات الاولى لما بعد الثورة، شهدت تجنيد وتأطير وتسفير وتدريب وتسليح وتمويل ونقل آلاف الشباب التونسيين (10 آلاف على اقل تقدير) نحو ليبيا وسوريا والعراق عبر تركيا وايضا مالي
هؤلاء ارتكبوا جرائم حرب حيثما حلوا (حرق سلب تدمير قتل سبي ذبح تمثيل بالجثث)…منهم من قُتِل ومنهم من أُسر ومنهم من عاد الى تونس ومنهم من يستعد للعودة
علاش لجنة للتحقيق؟
الفكرة الاساسية المبررة للجنة هو ان التسفير كان خلال سنوات الترويكا سياسة دولة في إطار منظومة إقليمية ودولية متكاملة (تصريح حمد بن جاسم حول سوريا) وأن هذه السياسة قد ترتقي الى جريمة الدولة التي تتطلب تحديد المسؤوليات السياسية والجنائية ، خاصة وأن كل أجهزة الدولة مارست وتمارس الى اليوم سياسة التعتيم والتمويه على هذا الملف ، وأن هذا التعتيم قد يجعل من بقاء شبكات التجنيد والتسفير بدون كشف وتفكيك ومحاسبة بمثابة القنبلة الموقوتة داخل المجتمع قابلة للانفجار في اي لحظة خاصة مع تواتر عودة المقاتلين التونسيين من بؤر الارهاب
في المقابل، تعتبر حركة النهضة وحلفاؤها أن التسفير تم بصفة فردية وعفوية تهم فقط الشباب المشارك في السفر ولا توجد شبكات منظمة ، وان أجهزة الدولة والقضاء تقوم بواجبها وهو مؤهلة للبحث وللبت في هذا الموضوع الذي لا يتعدّى كونه توظيف سياسي وتصفية حسابات رخيصة
لحسم هذا الجدل تقدمت النائبة ليلى الشتاوي بطلب تشكيل لجنة تحقيق وهو ما أقره مجلس نواب الشعب
شنية الرهانات حول موضوع التسفير؟
•رهانات وطنية تتعلق بالمسؤولية السياسية لاحزاب الترويكا خلال فترة السلطة إذا ثبتت مسؤوليتها، وبالتالي، وبالضرورة المسؤولية السياسية لاحزاب وحكومات ما بعد انتخابات 2014 إذا ثبتت مشاركتها في التمويه والتعتيم على القضية
•إحراج سياسي كبير لحزب نداء تونس الذي يمضي في تحالف استراتيجي مع حركة النهضة المعنية مباشرة بهذه القضية ، في حال تأكدها طبعا
•رهانات إقليمية مباشرة تخص ليبيا الذي يتأكد يوما بعد يوم تورّط طرفٍ سياسي معين في تحويل طرابلس الى قاعدة لاستقبال وتدريب الارهابيين قبل نقلهم الى سوريا عبر تركيا
•رهانات إقليمية أخطر عبر إثبات وفضح الدور المحوري للسلطات التركية في تسهيل وتنظيم مرور الارهابيين نحو سوريا والعراق أين مارسوا أبشع انواع الارهاب
كما يكشف سعي تركيا لإرجاعهم نحو بلدانهم الاصلية مع ضمان الحماية لهم وعدم محاسبتهم
•رهانات دولية تتعلّق بما يمكن أن يحدث من تداعيات خطيرة للحرب الكونية ضد الارهاب وحرب الارهاب على مختلف دول العالم
أرجو ان أكون قد وضّحت خلفيّات التشنج والجدل الذي دار أمس في لجنة التحقيق
وسيعود حتما للتداول طالما لا تقوم أجهزة الدولة بواجبها في مصارحة الشعب بكل ما يتعلق بكل الملفات الحارقة عملا بسياسة أُسترو ما ستر ربّي و : لا تدخّل إيدك في المغاغر لا تلسعك العقارب
الدكتور الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب