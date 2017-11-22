إيران تنفي طلبها من تونس التوسط مع السعودية

فنّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسم مزاعم صحيفة « الجريدة » الكويتية، مؤكّدا أن إيران لم تطلب من تونس التوسط بين إيران والسّعودية
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان المتحدث باسم الخارجي الإيرانية بهرام قاسمي وفي حديث له مع الصحافيين، فنّد مزاعم صحيفة « الجريدة » الكويتية، وقال: إيران لم تطلب من تونس من أجل التوسط بين إيران والسعودية، هذا الخبر عار من الصّحة
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي للصحفيين اليوم الأربعاء أن إيران لم تطلب من تونس التوسط بين إيران والسعودية، هذا الخبر عار من الصحة »، وفق وكالة تسنيم
وكانت صحيفة « الجريدة » الكويتية نشرت في وقت سابق من اليوم مقالا، استنادا إلى « مصدر مطلع » في الخارجية الإيرانية، مفاده أن المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة، محمد إيراني، زار تونس، يوم الجمعة الماضي، بصفة مبعوث خاص لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حاملا رسالة منه إلى نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، وطلب منه التدخل في الأزمة بين طهران والرياض والبحث مع الجانب السعودي إمكانية إجراء مباحثات « خلف الكواليس » بين البلدين لحل الخلافات
وحسب « الجريدة »، فإن الجهيناوي وعد بنقل الرسالة الإيرانية إلى المملكة، وأبلغها لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الطارئ، الذي انعقد في القاهرة الأحد الماضي
ونقلت الصحيفة أن : الجهات التونسية أعلمت الإيرانيين بأن الرسالة سُلِّمت للرياض، وأنه من المقرر أن يقوم السعوديون بالرد عليها خلال الأسبوع المقبل بعد دراستها
المصدر: تسنيم