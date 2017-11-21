فلاديمير بوتين يبحث نهاية الأزمة السورية مع السيسي ونتنياهو

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، هاتفيا، التطورات الأخيرة للأزمة السورية مع كل من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
وجاء الاتصالان بعد أن تحدث بوتين، في وقت سابق من اليوم، مع كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار تحرك أعقب لقاء بوتين بالرئيس السوري، بشار الأسد، في مدينة سوتشي الروسية، أمس الاثنين
وقال الكرملين، في بيان صدر عنه بعد المحادثة بين بوتين والسيسي، إن الرئيس الروسي : أطلع الرئيس المصري على تفاصيل تقييمات روسيا للتطورات الأخيرة في سوريا على خلفية العملية العسكرية المنتهية الخاصة بالقضاء على الإرهابيين فيها
وأضاف البيان أن الاتصال شمل بحثا لـ »نتائج مباحثات (بوتين) مع الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك فضلا عن المسائل المتعلقة بعقد قمة في مدينة سوتشي يوم الـ22 نوفمبر لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا، : روسيا وإيران وتركيا
وتم خلال المكالمة : تأكيد أهمية مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيجري عقده بمبادرة روسية وسيجمع ممثلين عن الشرائح الواسعة للشعب السوري
وأشار السيسي، حسب بيان الكرملين، إلى : تقييمه العالي لدور القوات الجوية الفضائية الروسية في دحر تشكيلات الإرهابيين الدوليين على أراضي سوريا »، فيما « أعرب عن دعمه للجهود الروسية السياسية الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى تطبيق الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا
كما أضاف الكرملين أنه : جرى تناول القضايا الملحة للأجندة الثنائية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع كبيرة مشتركة، بينها في مجال الطاقة الذرية »، فيما تم التأكيد على « الارتياح المشترك من السير العام لتطوير الاتصالات الروسية المصرية الودية
وفي اتصال هاتفي عقده لاحقا مع نتنياهو، أطلع الرئيس الروسي رئيس الوزراء الإسرائيلي على نتائج مباحثاته الأسد وأهداف الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية
وأكد بوتين أهمية العمل على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي من شأنه إعطاء زخم إضافي للحوار الداخلي السوري، إلى جانب عملية أستانا، في إطار مفاوضات السلام السورية في جنيف
كما بحث الطرفان المسائل العملية المرتبطة بالوضع في المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر في سوريا
وأبدى بوتين ونتنياهو، خلال الاتصال الذي جرى بطلب من الجانب الإسرائيلي، اهتماما بمواصلة تعزيز التعاون المتبادل المنفعة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك، الاتصالات عبر قنوات الاستخبارات