الغُولْ لبِسْ كْرَافَاتْ

اش كون عندو شكّ الي النهضة متورطة في تسفير التوانسة لسوريا
آش كون عندو شك الي السجون كانت الفضاء المناسب والمباح للدمغجة وغسل الادمغة
آش كون عندو شك الّي الاسلام الغاضب عندو بوه الي فرّخ اولادو وسيّبهم يقتلون « مرحا » في الارض
آش كون عندو شكّ إليّ النهضة حركة اخوانية وفية « لأخلاقيات وثوابت » الماء فرق والتفجيرات
آش كون عندو شك وقتلي الصحابي عتيق في شارع الحبيب بورقيبة صاح » سنسحلهم »
اش كون عندو الشك وقتلي اكبر مجرم خرج تحت حماية علي العريض من جامع الفتح
اش كون قال الارهابيين ما جاوش مالمريخ
اش كون قال اولادنا واللحم اذا نتن ايلو كان اماليه
اش كون عندو الشك وقْتِلّي المنافق الأكبر قال للارهابي وجدي غنيم سيّبهم حاجتنا باولادهم واليوم قاعدين نشوفوا آش صاير في صغارنا
الي قالوا الدردوري الناس الكل في بالنا بيه
الغول لبس كرافات… البهالل الي علقوا عالكارافات وما راوش الي لونها احمر تقطّر بدم الشهداء
ليلى طوبال