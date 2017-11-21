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الاتحاد العام التونسي للشغل مَصْعوق بخبر انتصاب أسواق العبيد في عدد من المدن الليبية

الاتحاد العام التونسي للشغل مَصْعوق بخبر انتصاب أسواق العبيد في عدد من المدن الليبية

سياسة, عربي | 21/11/2017 |
ugtt communiqué

صُعِقْنَا كما صُعِقَ العالم بخبر انتصاب أسواق العبيد في عدد من المدن الليبية يتمّ فيها بيع وشراء أطفال وشباب أفارقة علقوا في السواحل الليبية وهم يحاولون الهجرة إلى أوروبا. ugtt communiquéوإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 20 نوفمبر 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام

1- يدين بشدّة هذه الممارسات اللاّ إنسانية التي تذكّرنا بعهود العبودية والمهانة والاعتداء على الكرامة الإنسانية
2- يدعو القوى الديمقراطية والوطنية في ليبيا إلى التصدّي إلى أعمال عصابات الحرب والإرهاب التي تستنسخ ما مارسته الدواعش في سوريا والعراق عندما أباحوا التجارة بالنساء والعبيد
3- يهيب بأحرار العالم التحرّك لمجابهة هذه الظاهرة الإجرامية ومقاضاة القائمين عليها
4- يطالب المجتمع الدولي بمقاومة كلّ أشكال التجارة بالبشر سواء منها أسواق العبيد أو الرقيق أو محتشدات المهاجرين السرّيين في جنوب أوروبا، أو استعباد العمّال الأجانب في دول الخليج كما نطالب باستصدار القوانين والقرارات لمنعه ومحاربته

تونس، في 20 نوفمبر 2017

الأمين العام
نورالدين الطبوبي

بيان المكتب التنفيذي الوطني