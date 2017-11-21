الاتحاد العام التونسي للشغل مَصْعوق بخبر انتصاب أسواق العبيد في عدد من المدن الليبية

صُعِقْنَا كما صُعِقَ العالم بخبر انتصاب أسواق العبيد في عدد من المدن الليبية يتمّ فيها بيع وشراء أطفال وشباب أفارقة علقوا في السواحل الليبية وهم يحاولون الهجرة إلى أوروبا. وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 20 نوفمبر 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام
1- يدين بشدّة هذه الممارسات اللاّ إنسانية التي تذكّرنا بعهود العبودية والمهانة والاعتداء على الكرامة الإنسانية
2- يدعو القوى الديمقراطية والوطنية في ليبيا إلى التصدّي إلى أعمال عصابات الحرب والإرهاب التي تستنسخ ما مارسته الدواعش في سوريا والعراق عندما أباحوا التجارة بالنساء والعبيد
3- يهيب بأحرار العالم التحرّك لمجابهة هذه الظاهرة الإجرامية ومقاضاة القائمين عليها
4- يطالب المجتمع الدولي بمقاومة كلّ أشكال التجارة بالبشر سواء منها أسواق العبيد أو الرقيق أو محتشدات المهاجرين السرّيين في جنوب أوروبا، أو استعباد العمّال الأجانب في دول الخليج كما نطالب باستصدار القوانين والقرارات لمنعه ومحاربته
تونس، في 20 نوفمبر 2017
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيان المكتب التنفيذي الوطني