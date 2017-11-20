الدوعش يتساقطون كالذباب في شباك الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب

تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني من إماطة اللثام عن خليّة تكفيريّة تتكوّن من عدد 03 عناصر بجهة سيدي حسين بالعاصمة تنشط في مجال التسفير إلى بؤر التوتر. بالتحرّي معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري ومناصرتهم للتنظيمات الإرهابيّة وتواصلهم عبر شبكة الأنترنات مع عدد من العناصر التكفيريّة المتواجدة ببؤر التوتر. كما اعترفوا باعتزامهم التحوّل إلى سوريا بنيّة الإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة
كما تمكّنت الوحدة المذكورة من الإحتفاظ بعنصرين تكفيريّين أحدهما قاطن ولاية منوبة والثاني قاطن بالعاصمة على علاقة بعنصر إرهابي متواجد بسوريا سيتولى ترتيب عمليّة إلتحاقهما بالقطر المذكور بالجماعات الإرهابيّة
وفي نفس الإطار قامت الوحدة سالفة الذكر بالإحتفاظ بعنصر تكفيري قاطن بتوزر تبيّن أنه يتابع إصدارات تنظيم « داعش » الإرهابي عبر شبكة الأنترنات وقد بينت الأبحاث المُجراة معه استعداده التام للقيام بعمليّة إرهابيّة تستهدف بلادنا
بإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر في شأنهم جميعا بطاقات إيداع بالسّجن