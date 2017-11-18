السيسي يؤكد أنه لا أحد يمكنه المساس بمياه نهر النيل، وحصة مصر منه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه لا أحد يمكنه المساس بمياه نهر النيل، وحصة مصر منه، مشيرا إلى أن بلاده أكدت ذلك للإثيوبيين والسودانيين
وقال السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية في محافظة كفر الشيخ، أبرزها مزرعة لتربية الأسماك، تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط : مية مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مية مصر
وأضاف السيسي أن مصر تكلمت مع الإثيوبيين والسودانيين، وتم التأكيد على 3 عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، قائلا : نحن متفهمون للتنمية، لكن قدام التنمية دي مية حياة أو موت لشعب
هذا وكان أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، محمود محيي الدين، قد صرح الخميس الماضي، أن مصر لديها العديد من الخيارات في قضية سد النهضة
وأضاف المسؤول المصري في لقاء تلفزيوني، أنه لا مخاوف من ملف سد النهضة وأن مصر لديها خيار استعمال القوة، إذا ما تخطت إثيوبيا كل حدود القانون الدولي، أو وصل الضرر للشعب المصري بأن فقد حقا من حقوقه
المصدر: وكالات