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السيسي يؤكد أنه لا أحد يمكنه المساس بمياه نهر النيل، وحصة مصر منه

السيسي يؤكد أنه لا أحد يمكنه المساس بمياه نهر النيل، وحصة مصر منه

إقتصاد, سياسة, عربي | 18/11/2017 |
maréchal al sissi-président égypte

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه لا أحد يمكنه المساس بمياه نهر النيل، وحصة مصر منه، مشيرا إلى أن بلاده أكدت ذلك للإثيوبيين والسودانيينsissi-austerite-egypte

وقال السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية في محافظة كفر الشيخ، أبرزها مزرعة لتربية الأسماك، تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط : مية مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مية مصر

وأضاف السيسي أن مصر تكلمت مع الإثيوبيين والسودانيين، وتم التأكيد على 3 عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، قائلا : نحن متفهمون للتنمية، لكن قدام التنمية دي مية حياة أو موت لشعب

هذا وكان أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، محمود محيي الدين، قد صرح الخميس الماضي، أن مصر لديها العديد من الخيارات في قضية سد النهضة

وأضاف المسؤول المصري في لقاء تلفزيوني، أنه لا مخاوف من ملف سد النهضة وأن مصر لديها خيار استعمال القوة، إذا ما تخطت إثيوبيا كل حدود القانون الدولي، أو وصل الضرر للشعب المصري بأن فقد حقا من حقوقه

المصدر: وكالات