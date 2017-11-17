نائب وزير الخارجية الأمريكي يؤكد للرئيس الباجي حرص بلاده على دعم تجربة تونس الديمقراطية الرائدة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 17 نوفمبر2017 بقصر قرطاج، جون سوليفان ، نائب وزير الخارجية الأمريكي
وأبرز جون سوليفان، ان زيارته الاولى الى تونس كانت مناسبة لاستعراض روابط الصداقة العريقة بين البلدين وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي التونسي الامريكي
كما أكد مساندة الادارة الأمريكية لتونس وحرصها على دعم تجربتها الديمقراطية الرائدة وعلى الوقوف الى جانبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية معتبرا ان نجاح جهود مكافحة الارهاب وتحسين الوضع الأمني في البلاد سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ويشجع المستثمرين الامريكيين على استكشاف ما تتيحه السوق التونسية من افاق واعدة
من جهته، ابرز رئيس الجمهورية عراقة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين تونس والولايات المتحدة الامريكية والتي تعود الى اكثر من قرنين من الزمن مما مكن من تعزيز الثقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما اعتبر أن تونس التي تحظى بدعم سياسي واقتصادي متميز من الولايات المتحدة، تتطلع الى مزيد الارتقاء باليات التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لبلادنا وللمنطقة عموما
المصدر : رئاسة الجمهورية