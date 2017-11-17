قضية الحريري : وزير الخارجية جبران باسيل يؤكد أن هناك شخصيات لبنانية متورطة بما حدث

اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن : هناك محاولة لخلق فوضى في المنطقة، وما يتعرض له لبنان دليل، مشددا على أن « أي عقاب يتعرض له لبنان سيصيب المنطقة كلها
وأضاف باسيل في اطار زيارته لموسكو : اذا اخطأ رئيس الحكومة يعاقبه اللبنانيون ويستبدل من قبلهم وليس من الخارج وهناك شخصيات لبنانية متورطة بما حدث وهذا ما سيثبته الوقت مستقبلا
ولفت إلى أنّه : « لدى عودة الحريري من دون قيد سيُبنى على الشيء مقتضاه »، مؤكّداً « أننا سنحافظ على التسوية والاستقرار »، معتبراً أنّ « لبنان بعد الحريري قد يكون كما قبله وهذا الموضوع سيقرّره بنفسه عندما يعود إلى بلده في القريب العاجل
وشدّد على أنّ : استقرار لبنان مقدّمة لاستمرار استقرار أوروبا، والاخلال في استقرار الأمن في لبنان سيكون له نتائج مباشرة على أوروبا »، لافتاً إلى أنّ « هناك محاولة لخلق فوضى في المنطقة وما يتعرَّض له لبنان دليل على ذلك
وأضاف الوزير اللبناني قائلا: « لبنان يملك ما يكفي من قدرة على الرد، إن وضعنا بموجب الدفاع عن النفس ولبنان يعبر مرة جديدة أنه لا يقبل بتدخل أي أحد بشؤون المملكة.. إن لبنان بعد استقالة الحريري قد يكون كما قبله. وهذا الموضوع سيقرره بنفسه عندما يعود إلى بلده في القريب العاجل.. هناك شخصيات لبنانية متورطة فيما يحدث وهذا ما سيظهره المستقبل، ولدى عودة الحريري من دون قيد سيبنى على الشيء مقتضاه وسنحافظ على التسوية والاستقرار »، وقال : أنا غير متخوف من حرب في لبنان