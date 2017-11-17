ملاحقة الدواعش على قدم وساق والقبض على العديد منهم في جهات مختلفة

تمكّنت الوحدات الأمنيّة من القبض على شخص أصيل جهة قربة ولاية نابل بالقرب من مقرّ ولاية بن عروس من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم ارهابي وباستفساره عن سبب تواجده أفاد أنّه قدم لمقابلة فتاة من متساكنات بن عروس
بتعميق التّحرّيات معه، اعترف أنّه ينتمي إلى تنظيم ارهابي يطلق عليه « حرّاس العقيدة والجهاد » ويستمدّ التّنظيم المذكور مرجعيّته من « تنظيم القاعدة » الإرهابي » ويعتمد على تغيير المظهر واللّباس وضرورة اتقان فنّيات التّفصّي من المراقبة الأمنيّة بهدف عدم تصنيفه ضمن العناصر المتشدّدة والسّعي إلى الانتقام من « الطّواغيت » خاصّة أعوان الأمن وسفك دمائهم وهتك أعراضهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، كما أنّ جلّ المنتمين إلى التّنظيم الإرهابي المذكور يتواصلون فيما بينهم عبر شبكات التّواصل الاجتماعي باستعمال أسماء مستعارة حتّى لا يتمّ كشفهم ويتجنّبون التّجمّعات والتّردّد على المساجد
للقبض على الفتاة المذكورة، تمّ نصب كمين محكم لها وايقافها وبالتّحرّي معها، أفادت أنّها تتبنّى الفكر التّكفيري وتكنّ كراهيّة وعداوة للدّولة والمجتمع وتسعى للانتقام من الجميع، كما اعترفت أنّها على علم بانتماءات المظنون فيه وقد استحسنت الفكرة وشجّعته على ذلك
بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالتهما على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والأبحاث متواصلة
وفي إطار التوقي من مخاطر الإرهاب، تمكّنت وحدات الحرس الوطني يوم 16 نوفمبر 2017 من تحقيق النتائج التالية
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة قاطن جهة منزل النور من أجل تعمّده تهديد عمدة الجهة بالقتل ونعته بالطاغوت، باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والتهديد بالقتل
احتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد بشخص قاطن معتمديّة بئر الحفي وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الإدلاء بهوية مزيفة والإيهام بجريمة ومحاولة التستر على عنصر إرهابي متواجد ببؤر التوتر والإشتباه في استهلاك مادّة مخدرة وإزعاج السلطات ». المعني تقدّم إلى مركز الحرس الوطني ببئر الحفي منتحلا صفة شقيقه (عنصر إرهابي عمره 32 سنة متواجد ببؤر التوتر ومفتش عنه لفائدة الفرقة المذكورة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي) راغبا في تسليم نفسه وتسوية وضعيّته القانونيّة