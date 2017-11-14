انتخاب نور الدين الطبوبي رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

تم اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر بالعاصمة الأردنية انتخاب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيسا للاتحاد العربي للنقابات أَثْناء مؤتمر النقابات العربية خلفا للرئيس السابق للاتحاد المذكور وللاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي
وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل بـ”فايسبوك” أنه تم أَثْناء المؤتمر المذكور تجديد الثقة في تونس وتحديدا في الاتحاد العام التونسي للشغل ليترأس تِلْكَ المنظمة العربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات
وأضافت الصفحة أن الطبوبي عبّر عن تقديره للنقابات العربية لثقتها في الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة تقود الحركة النقابية العربية دعما لاستقلالية العمل النقابي العربي وتقوية الديمقراطية داخل النقابات وتطوير عملها مؤكدا أن على الاتحاد العربي للنقابات قيادة العمل النقابي الديمقراطي المناضل في المنطقة
يذكر أنه تمّ يوم 2 أكتوبر 2014 انتخاب حسين العباسي الامين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل رئيسا للاتحاد العربي للنقابات أَثْناء مؤتمره التأسيسي المنعقد بالعاصمة الأردنية
ورَسَّخَ حسين العباسي أن تأسيس الاتحاد العربي للنقابات سيمكن من الدفاع عن حقوق العمال والمهاجرين في المنطقة العربية وسيكون لبنة مهمة لارساء عمل نقابي ديمقراطي مستقل وحر داخل البلدان العربية
ودعا النقابات إلى الدفاع عن الحريات النقابية وعن حقوق العمال شاكرا دور الكنفدرالية النقابية الدولية في الوصول الى هذا المولود الحر والمستقل
المصدر : الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل و وكالات