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يوسف الشاهد يقدم نتائج زيارته للقاهرة للرئيس الباجي

يوسف الشاهد يقدم نتائج زيارته للقاهرة للرئيس الباجي

إقتصاد, سياسة, عربي | 13/11/2017 |
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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهدchahed beji présidence tunisie
وأفاد يوسف الشاهد أن اللقاء تناول بالأساس مستجدات الأوضاع بالجنوب الشرقي للبلاد والتدابير المتخذة بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي لمعالجة الأضرار الناجمة عن تهاطل كميات هامة من الأمطار نهاية الاسبوع الفارط، وأكدّ رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة تسخير كل الإمكانيات للاحاطة بالمواطنين المتضررين والعثور على المفقودين وإصلاح الأضرار التي أحدثتها السيول الجارفة بالبنية التحتية، مع إحكام الاستعدادت لموسم الشتاء تحسبّا للتغيرات المناخية المنتظرة، والتوقّي من موجة البرد
كما استعرض اللقاء الاجراءات الحكوميّة المزمع الاعلان عنها قريبا لحماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من غلاء الأسعار، إضافة الى نتائج الزيارة التي أداها رئيس الحكومة مؤخرا الى القاهرة والآفاق الجديدة التي فتحتها للتعاون الثنائي التونسي المصري في مجالات عدّة

المصدر : رئاسة الجمهورية