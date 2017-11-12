بطلب من آل سعود، الجامعة العربية ستبحث الخروقات الإيرانية

يعقد وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، اجتماعاً طارئاً بناء على طلب السعودية في مقر الجامعة العربية في القاهرة، لبحث « انتهاكات » إيران في الدول العربية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون عرب
قال دبلوماسيون إن المملكة العربية السعودية طلبت عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث : الخروقات الإيرانية
وايدت البحرين والإمارات طلب السعودية، الذي وافقت عليه ايضا جيبوتي، حسبما قال الدبلوماسيون
وتصاعدت التوترات بين السعودية وإيران، بما في 1ذلك التوتر بشأن قطر ولبنان، العضوين في الجامعة العربية
وكانت البحرين قد اتهمت إيران في اندلاع حريق كبير في خط أنابيب نقل النفط السعودي البحريني، ووصفت وزارة الداخلية البحرينية الحادث بأنه : عمل تخريبي وفعل إرهابي خطير يهدف إلى الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة ناسه
ونفت إيران اتهامات البحرين لها بأنها وراء التفجير الذي استهدف أنبوب نقل النفط بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات البحرينة بأنها : صبيانية و لا أساس لها من الصحة