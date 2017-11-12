الجيش السوري يلحق أضرارا كبيرة في صفوف داعش بالريف الغربي لمدينة البوكمال

تمكن الجيش السوري بدعم جوي من القضاء على العديد من مسلحي تنظيم « داعش »، بينهم قياديون، خلال عمليات متواصلة في ريف دير الزور
قضى سلاح الجو السوري على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم قياديون وذلك خلال عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة لاجتثاث التنظيم من ريف دير الزور
وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن الطيران الحربي نفذ عشرات الغارات على تجمعات ونقاط تحصين تنظيم “داعش” الإرهابي في الريف الغربي لمدينة البوكمال ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وتدمير اليات وأسلحة وعتاد
وأشار المراسل إلى أن من بين قتلى التنظيم عددا من المتزعمين من بينهم هاني الثلجي وأبو منذر الشيشاني وأبو محمد الصافي
ولفت مراسل سانا إلى أن وحدات الجيش تتابع تقدمها في ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” داخل منطقة حويجة قاطع بشكل حذر خوفا على سلامة المدنيين الذين اتخذهم التنظيم دروعا بشرية
إلى ذلك أكدت مصادر أهلية من الريف الشرقي لمدينة دير الزور فرار مجموعات إرهابية جديدة من تنظيم “داعش” من بين أفرادها أخطر أمنيي التنظيم في قرية الزر
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