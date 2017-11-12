أشغال الدورة 16 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية تتوج بإمضاء 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

تـُوّجت أشغال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة بإشراف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونظيره المصري شريف إسماعيل صباح اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بإمضاء عدد من الاتفاقيات و مذكرات تفاهم بين البلدين
1 *إتفاقية تعاون في مجال النقل البحري
2 *مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون بين ديوان الموانئ البحرية والتجارية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية
3 *مذكرة تفاهم بشأن الإعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين
4 *مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة
5 *مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال المعارض والأسواق الدولية
6* مشروع برنامج تنفيذي بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة المصرية للتعاون في مجال الرياضة لسنتي 2018-2019
7* مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الخدمات البيطرية
8* مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الصحي والدوائي
9* مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاستثمار والتعاون الدولي
10* محضر اجتماعات اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة
المصدر: رئاسة الحكومة