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تونس : نجاحات عديدة في مطاردة الدواعش والقبض عليهم

تونس : نجاحات عديدة في مطاردة الدواعش والقبض عليهم

سياسة, عربي | 11/11/2017 |
garde nationale

في إطار تصديها لظاهرة الإرهاب ، تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم 10 نوفمبر 2017 من تحقيق ما يليtunisie ministere interieur-communique

ولاية توزر

ـ تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بتوزر من إلقاء القبض على عنصر تكفيري،و بالتحري معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمده تنزيل تدوينات عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي « الفايسبوك » تمجد التنظيمات الإرهابية و تحرض على الجهاد

بإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به من أجل : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك

ولاية تطاوين

ـ تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بتطاوين من إلقاء القبض على إحدى متساكنات الجهة قاطنة معتمدية تطاوين الشمالية .

بالتحري معها إعترفت بتعمدها الإتصال هاتفيا برقم النجدة التابع لإحدى الوحدات الامنية بالجهة و نعت الأمنيين بالطواغيت و تمجيدها للإرهاب و معبرة عن رغبتها في الإلتحاق بتنظيم « داعش » الإرهابي

بإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بها ومباشرة قضية عدلية في شأنها موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

ولاية نابل

ـ إحتفظ مركز الحرس الوطني بمنزل تميم بعنصر تكفيري من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها « دخول محل الغير دون إرادة صاحبه و الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة الة حادة  » تضرر فيها شخصان

ولاية بنزرت

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة فرقة الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة من أجل: الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي