تونس : نجاحات عديدة في مطاردة الدواعش والقبض عليهم

في إطار تصديها لظاهرة الإرهاب ، تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم 10 نوفمبر 2017 من تحقيق ما يلي
ولاية توزر
ـ تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بتوزر من إلقاء القبض على عنصر تكفيري،و بالتحري معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمده تنزيل تدوينات عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي « الفايسبوك » تمجد التنظيمات الإرهابية و تحرض على الجهاد
بإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به من أجل : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك
ولاية تطاوين
ـ تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بتطاوين من إلقاء القبض على إحدى متساكنات الجهة قاطنة معتمدية تطاوين الشمالية .
بالتحري معها إعترفت بتعمدها الإتصال هاتفيا برقم النجدة التابع لإحدى الوحدات الامنية بالجهة و نعت الأمنيين بالطواغيت و تمجيدها للإرهاب و معبرة عن رغبتها في الإلتحاق بتنظيم « داعش » الإرهابي
بإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بها ومباشرة قضية عدلية في شأنها موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
ولاية نابل
ـ إحتفظ مركز الحرس الوطني بمنزل تميم بعنصر تكفيري من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها « دخول محل الغير دون إرادة صاحبه و الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة الة حادة » تضرر فيها شخصان
ولاية بنزرت
تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة فرقة الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة من أجل: الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي