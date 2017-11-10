السلطات التركية تعتقل 82 أجنبيا كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم « داعش » في سوريا

قبضت قوات الأمن التركية فجر اليوم الجمعة على 82 شخصاً، جميهم من الأجانب، وفق ما أوردته وكالة أنباء « الأناضول » التركية، نظير الاشتباه في انتمائهم لتنظيم « داعش » الإرهابي، خلال عملية استهدفت التنظيم في مدينة اسطنبول
اعتقلت السلطات التركية في مدينة إسطنبول 82 أجنبيا يُشتبه في إقامتهم علاقات مع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش الإرهابي ) والتخطيط للسفر إلى سوريا
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول من مصادر أمنية، فإن فرق إدارة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، شنت حملات بعدة أحياء في المدينة، شملت 14 عنوانًا للقبض على المشتبه بهم
وأفادت المصادر، أن الموقوفين حاربوا في صفوف التنظيم بمناطق النزاعات، في فترات سابقة
وكانوا يعتزمون الذهاب لسوريا خلال الأيام القليلة المقبلة
ولم تشر المصادر في تصريحاتها إلى جنسيات الموقوفين بشكل محدد، واكتفت بالإشارة إلى أنهم جميعًا من الأجانب
وكانت قوات الأمن التركية قد اعتقلت يوم أمس نحو 200 شخص ممن يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في ولايتي أنقرة وبورصة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المعتقلين كانت لهم سابقا علاقات مع تنظيم داعش
وقال ناطق باسم الشرطة إن المشتبه بهم سيمثلون أمام القضاء التركي
وألقت الشرطة التركية القبض في أكثر من عملية ضد الإرهاب منذ شهر أوت الماضي على نحو ألف شخص اشتبه في إقامة علاقات مع تنظيم داعش الإرهابي في مناطق النزاعات
ومن جهة أخرى، أوقفت قوات الأمن التركي، 11 سوريًا يشتبه بانتمائهم لتنظيم « داعش »، خلال عمليات نفّذتها فجر اليوم الجمعة، في ولاية أضنة جنوبي البلاد
وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة، نفّذت عمليات متزامنة للقبض على مشتبهين بانتمائهم للتنظيم في الولاية
وأكّدت المصادر أن العملية الأمنية جرت بدعم من شرطة العمليات الخاصة، وسط تدابير واسعة، وأسفرت عن توقيف 11 شخصًا يحملون الجنسية السورية
وأمرت محكمة تركية في الشهر الماضي بالإفراج بكفالة عن عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم ألماني وسويدي، يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب
ويواجه عشرة من المتهمين، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا أديل آيزر، تهمة مساعدة جماعات إرهابية، أما الحادي عشر، وهو رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليتش، فقد اُتهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها التالية في 22 نوفمبرالجاري