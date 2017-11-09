السعودية : إطلاق سراح الأمير الوليد ابن طلال وستة موقوفين آخرين

أطلقت السلطات السعودية، اليوم الخميس، سراح 7 أشخاص من الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من بداية الأسبوع الجاري، في حملة اعتقالات بحق 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد
وذكر النائب العام السعودي، أن التحقيقات تشير إلى أن الأموال التي تم تبديدها في قضايا فساد لا تقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس خلال العقود الماضية
وبحسب البيان الصادر عن النائب العام، فإن عدد الأشخاص المعتقلين 208 أشخاص، وتجاوز عدد الحسابات المصرفية المجمدة إلى 1900 حساب
وأكد النائب العام أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم
وأعلن الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب أسماء المسؤولين السعوديين السبعة الذين تم الإفراج عنهم اليوم الخميس، والذين تم توقيفهم من أصل 208 في قضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم
ونشر «الشلهوب» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: عاجل… إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله – الأمير تركي بن عبد الله – الأمير الوليد بن طلال – الأمير تركي بن ناصر – الأمير فهد بن عبدالله – خالد التويجري – إبراهيم العساف
ويُذكر أن النائب العام السعودي، سعود المعجب، قال في وقت سابق من اليوم الخميس إنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار، وأشار «المعجب» إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد