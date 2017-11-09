الكويت تلتحق بالبحرين والسعودية وتطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا

دعت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا، وذلك في خطوة مماثلة للمملكة العربية السعودية والبحرين، بعد إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة وزراء لبنان
وقال مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية، في بيان، إنه « نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا ». كما طالبت الخارجية الكويتية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، معربة عن تمنياتها للبنان بتجاوز : هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم
وطالبت وزارة الخارجية السعودية،اليوم الخميس، المواطنين السعوديين بمغادرة لبنان وعدم السفر إليها، وذلك بعد بضعة أيام من إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة وزراء لبنان
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه : بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية
وكانت البحرين أعلنت عن خطوة مماثلة، الأحد الماضيوكانت البحرين أعلنت عن خطوة مماثلة، الأحد الماضي
وكان الحريري أعلن، في كلمة تلفزيونية، من المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، استقالته بسبب رفضه « الوصاية من الداخل والخارج » في إشارة إلى إيران وحزب الله، ووسط مخاوف من اغتياله مثلما حدث لوالده رفيق الحريري. وقال إن « إيران لا تحل في مكان الا وتزرع فيه الفتن والدمار » و »حزب الله استطاع فرض أمر واقع بقوة سلاحه ». وأضاف: « نحن نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي شابت قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد لمست ما يحاك في الخفاء لاستهداف حياتي