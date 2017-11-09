السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان وعدم السفر إليها

طالبت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، المواطنين السعوديين بمغادرة لبنان وعدم السفر إليها، وذلك بعد بضعة أيام من إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة وزراء لبنان، وتصاعد التوتر بين المملكة وحزب الله
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه : بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية
وكانت البحرين أعلنت عن خطوة مماثلة، الأحد الماضي. وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إنه « نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر ». وأضاف البيان: كما تجدد وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات
وكان الحريري أعلن، في كلمة تلفزيونية، من المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، استقالته بسبب رفضه « الوصاية من الداخل والخارج » في إشارة إلى إيران وحزب الله، ووسط مخاوف من اغتياله مثلما حدث لوالده رفيق الحريري. وقال إن « إيران لا تحل في مكان الا وتزرع فيه الفتن والدمار » و »حزب الله استطاع فرض أمر واقع بقوة سلاحه ». وأضاف: نحن نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي شابت قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد لمست ما يحاك في الخفاء لاستهداف حياتي