تونس : إمرأة تحاول دهس دورية أمنية بسيارتها بمحيط ساحة القصبة بالعاصمة

حاولت منذ قيل إمرأة تقود سيارة خاصة دهس دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة ب تونس العاصمة حيث تم القبض عليها بعد محاولتها الفرار حسب ما أفاد به الإذاعة الوطنية مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية
وقد نتج عن الحادث تعرض ثلاثة أعوان أمن الى رضوض طفيفة نتيجة سقوط حواجز حديدية عليهم بفعل اصطدام السيارة بتلك الحواجز
هذا وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المعنية على المصالح الأمنية المختصة للوقوف على خلفية هذا الحادث
وقد نشرت وزارة الداخلية البلاغ أسفله
حاولت اليوم 08 نوفمبر 2017 على الساعة 13.00 إمرأة تقود سيارة خاصة دهس دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة وبمحاولتها الفرار تمّ القبض عليها
ونتج عن الحادث تعرض ثلاثة أعوان أمن إلى رضوض طفيفة نتيجة سقوط حواجز حديدية عليهم بفعل إصطدام السيارة بتلك الحواجز
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المعنية على المصالح الأمنية المختصة للوقوف على خلفية هذا الحادث
المصدر: الإذاعة الوطنية و وزارة الداخلية